Muerte de Mila Yankelevich: el capitán del barco intenta evitar el juicio El abogado de Yusiel López, el ciudadano estadounidense que manejaba la embarcación que chocó contra el velero en el que iba la nieta de Cris Morena, confirmó que buscan un acuerdo para evitar un juicio por homicidio culposo. Por + Seguir en







La productora junto a su nieta, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca. Redes Sociales

El capitán estadounidense de la embarcación que chocó contra el velero donde murió Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, busca alcanzar un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio por homicidio culposo en Miami. Por el accidente fallecieron dos niñas más.

Yusiel López Insua, a través de su abogado, intenta concretar un entendimiento que evitaría que las familias de las pequeñas pasen por un proceso judicial. "El caso se trabajará. Mi cliente no pondrá a las familias a través de un juicio y no las expondrá a revivir esta terrible tragedia", señaló el representante legal del acusado en declaraciones a medios de Miami.

Hasta el momento, no se conocieron los pormenores de la negociación con la Justicia y se desconoce la pena máxima que podría recaer sobre López Insua por el hecho, aunque se espera que todo se esclarezca en Miami el próximo 21 de julio durante la audiencia programada.

Si bien López Insua se sometió a diversos controles de toxicología, los investigadores no pudieron determinar que el conductor estuviera bajo efectos de alcohol o estupefacientes. Sin embargo, las pericias determinaron que el hombre utilizaba su teléfono celular al momento en que ocurrió el choque fatal.

La acusación, además, señala que el imputado manejaba de forma negligente y no contaba con los sistemas de seguridad necesarios para garantizar una visión clara del trayecto. La embarcación no tenía los radares o cámaras de monitoreo reglamentarios que hubiesen ayudado a evitar el accidente.

Cómo fue el accidente en el que murió Mila Yankelevich La tragedia ocurrió el 28 de julio de 2025 en cercanías del puerto de Miami, cuando una barcaza que era remolcada embistió un velero de la Miami Youth Sailing Foundation. En la pequeña embarcación recreativa navegaban cinco niñas junto a su instructora como parte de un programa deportivo. Muerte Mila Yankelevich La imagen del velero en el que viajaba Mila Yankelevich tras el impacto con la barcaza. Redes sociales Producto del violento impacto fallecieron la argentina Mila Yankeleich, de 7 años; la chilena Erin Victoria Ko Han, de 13; y la estadounidense Arielle Mazi Buchman. Tras el impacto, el velero terminó atrapado bajo la barcaza y sus ocupantes cayeron al agua en la costa de Miami. Tras culminar el peritaje del siniestro, la Guardia Costera elevó el expediente al Departamento de Justicia bajo la carátula de homicidio culposo para los responsables.