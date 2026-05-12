13 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Muerte de Mila Yankelevich: el capitán del barco intenta evitar el juicio

El abogado de Yusiel López, el ciudadano estadounidense que manejaba la embarcación que chocó contra el velero en el que iba la nieta de Cris Morena, confirmó que buscan un acuerdo para evitar un juicio por homicidio culposo.

Por
La productora junto a su nieta

La productora junto a su nieta, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca.

Redes Sociales

El capitán estadounidense de la embarcación que chocó contra el velero donde murió Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, busca alcanzar un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio por homicidio culposo en Miami. Por el accidente fallecieron dos niñas más.

El pilarense de 22 años no para de recibir el cariño de la gente.
Te puede interesar:

Video: el tierno gesto de Colapinto con un nene en Miami que emocionó a todos

Yusiel López Insua, a través de su abogado, intenta concretar un entendimiento que evitaría que las familias de las pequeñas pasen por un proceso judicial. "El caso se trabajará. Mi cliente no pondrá a las familias a través de un juicio y no las expondrá a revivir esta terrible tragedia", señaló el representante legal del acusado en declaraciones a medios de Miami.

Hasta el momento, no se conocieron los pormenores de la negociación con la Justicia y se desconoce la pena máxima que podría recaer sobre López Insua por el hecho, aunque se espera que todo se esclarezca en Miami el próximo 21 de julio durante la audiencia programada.

Si bien López Insua se sometió a diversos controles de toxicología, los investigadores no pudieron determinar que el conductor estuviera bajo efectos de alcohol o estupefacientes. Sin embargo, las pericias determinaron que el hombre utilizaba su teléfono celular al momento en que ocurrió el choque fatal.

La acusación, además, señala que el imputado manejaba de forma negligente y no contaba con los sistemas de seguridad necesarios para garantizar una visión clara del trayecto. La embarcación no tenía los radares o cámaras de monitoreo reglamentarios que hubiesen ayudado a evitar el accidente.

Cómo fue el accidente en el que murió Mila Yankelevich

La tragedia ocurrió el 28 de julio de 2025 en cercanías del puerto de Miami, cuando una barcaza que era remolcada embistió un velero de la Miami Youth Sailing Foundation. En la pequeña embarcación recreativa navegaban cinco niñas junto a su instructora como parte de un programa deportivo.

Muerte Mila Yankelevich
La imagen del velero en el que viajaba Mila Yankelevich tras el impacto con la barcaza.

La imagen del velero en el que viajaba Mila Yankelevich tras el impacto con la barcaza.

Producto del violento impacto fallecieron la argentina Mila Yankeleich, de 7 años; la chilena Erin Victoria Ko Han, de 13; y la estadounidense Arielle Mazi Buchman. Tras el impacto, el velero terminó atrapado bajo la barcaza y sus ocupantes cayeron al agua en la costa de Miami.

Tras culminar el peritaje del siniestro, la Guardia Costera elevó el expediente al Departamento de Justicia bajo la carátula de homicidio culposo para los responsables.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un agujero en los baños expuso un plan de fuga en Santa Fe. 

Santa Fe: clausuran un pabellón de presos peligrosos tras descubrir un boquete por donde intentaban escapar

Hay dos mujeres detenidas por el crimen de Jeremías Monzón.

Asesinato de Jeremías Monzón: sobreseyeron a uno de los adolescentes implicados

La tripulación de Copa Airlines denunció a las autoridades del Aeropuerto de Rosario lo sucedido dentro del avión.

La pareja que tuvo sexo en un avión es investigada por delitos contra la integridad sexual

El paciente sigue internado en el Hospital Zonal Ramón Carrillo.

Hantavirus: confirmaron que el caso de Bariloche corresponde a la cepa Andes

La terminal de Rosario fue escenario de maltrato animal. 

Un vigilador fue sancionado por maltratar a un perro en la terminal de Rosario

Declara Mario Schiter en una nueva jornada en el juicio por la muerte de Maradona.

Juicio por la muerte de Maradona: el cardiólogo aseguró que propuso más estudios, pero Luque se negó

Rating Cero

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. 

Aseguran que Wanda Nara está de novia con Agustín Bernasconi

Claudio Omar García.

El Turco García respaldó la marcha universitaria y tuvo un picante cruce con un militante libertario

El influencer apuntó a Milei por el desfinanciamiento de las universidades públicas.

Momo cruzó a Milei en defensa de universidad pública: "Quieren que seamos burros"

El conductor uso las redes sociales para anunciar una triple eliminación en el juego de Telefe.

Escándalo en Gran Hermano: Santiago del Moro anunció una triple eliminación masiva antes del repechaje

Amaia Montero tuvo una mala performance y los fanáticos de  La Oreja de Van Gogh no se lo perdonaron y la mataron en redes.
play

Volvió la cantante original de La Oreja de Van Gogh y la fulminaron en redes sociales

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano.

Expulsaron a una jugadora de Gran Hermano 2026: qué pasó

últimas noticias

La reacción de Nicolás Tagliafico tras encontrar su figurita del Mundial 2026. 

La eufórica reacción de Nicolás Tagliafico al encontrar su propia figurita en vivo

Hace 28 minutos
La colección está compuesta por seis diseños distintos y cada uno hace referencia al futbol desde una perspectiva divertida.

"Pará ese disparo": Canadá lanzó una colección de preservativos para el Mundial 2026

Hace 31 minutos
El exjugador falleció tras ocho meses de lucha contra un tumor cerebral.

Murió Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay en la historia de la NBA

Hace 1 hora
Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. 

Aseguran que Wanda Nara está de novia con Agustín Bernasconi

Hace 1 hora
El canciller Pablo Quirno y su par uruguayo, Mario Lubetkin.

Uruguay accedió al pedido argentino y busca una nueva locación para su planta de hidrógeno verde

Hace 1 hora