El FMI presiona al Gobierno para que levante el cepo "en forma cuidadosa y calibrada"

En ese sentido, apuntó: "Analizamos la necesidad de desmantelar gradualmente algunos de los excesivos controles, pero esto debería hacerse en forma cuidadosa y calibrada".

Con respecto a avanzar en un nuevo programa, indicó que el staff continúa trabajando "intensamente con las autoridades". "Nuestras discusiones se profundizaron para entender sus planes hacia delante. El compromiso en el que estamos es el actual acuerdo de facilidades extendidas, aunque las autoridades exploran si ir hacia un nuevo programa", agregó.

En la previa a estos comentarios, el director del departamento del Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, ratificó su corrimiento del caso argentino luego de que Javier Milei lo acusara de favorecer al exministro de Economía, Sergio Massa.

Rodrigo Valdés, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

"No divulgamos la conversación entre las autoridades y la gerencia (en referencia a Kristalina Georgieva). El segundo punto que quiero mencionar es que los equipos ya llevan varias semanas interactuando de forma muy activa y constructiva. Y, como mencioné, las autoridades están aquí y ese compromiso ha continuado. Finalmente le he delegado el caso argentino a Luis Cubeddu, como usted sabe, y realmente no tengo nada más que agregar al respecto", explicó.

Respecto al diálogo con la Argentina, Cubeddu expresó que "se trata de un esfuerzo de equipo, involucra al equipo técnico". "Debo resaltar de la conversación que nuestra gerencia, tanto Kristalina como Gita, así como nosotros, el staff, nos reunimos con las autoridades argentinas, con el ministro Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili", comentó.

Además resalto "los importantes avances que se han logrado, particularmente en la reducción de la inflación y el establecimiento de un ancla fiscal muy fuerte".

En la mencionada cumbre donde el funcionario realizó estos comentarios, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y la subdirectora gerente, Gita Gopinath, recibieron al ministro de Economía, Luis Caputo, en dos reuniones separadas.

Caputo se reunió con Kristalina Georgieva con eje en "las prioridades para la Argentina"

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió en Washington con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en un encuentro que ambas partes definieron como "muy bueno" y que tuvo como eje "las prioridades del país".

La cita tuvo lugar este jueves al mediodía, tras un encuentro de los ministros de Finanzas del G20. Antes, a primera hora de la mañana, Caputo había mantenido otra reunión con la subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, y el staff técnico del organismo.

"Muy, muy buena reunión. Tenemos un acuerdo en torno a las prioridades del país. Felicité al ministro por el premio que recibió, que es muy merecido, porque observamos los indicadores económicos y objetivos de la Argentina y vemos las mejoras", aseguró Georgieva a La Nación.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva

El Gobierno negocia créditos por más de u$s20.000 millones para abrir el cepo a comienzos de 2025

El Gobierno está avanzando en conversaciones con distintos organismos multilaterales de crédito con el objetivo de obtener apoyo externo por más de u$s20.000 millones, que posibilitarían la apertura definitiva del cepo cambiario.

Según informó Ámbito, en base a fuentes oficiales, de conseguir ese desembolso de dólares y si la baja de la inflación se consolida, las restricciones cambiarias podrían terminar de levantarse en los primeros meses del próximo año.

Ayer, el presidente Javier Milei había afirmado que "la apertura del cepo" al dólar está "más cerca de lo que imaginan". Sin embargo, observó, en declaraciones al canal Neura, que "hay apertura de cepo con plata y apertura de cepo sin plata".

En el mismo sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló días atrás en el Coloquio de IDEA: "Para nosotros la salida del cepo no es una fecha, son condiciones. No podemos hacer futurología, poner una fecha sería zonzo. Sí tenemos clarísimo cuáles tienen que ser las condiciones".