13 de mayo de 2026 Inicio
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Murió Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay en la historia de la NBA

El expivote falleció a los 47 años tras una valiente lucha contra un cáncer cerebral. Su decisión de hacer pública su orientación sexual en 2013 transformó el deporte profesional y lo convirtió en un símbolo de inclusión.

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El exjugador falleció tras ocho meses de lucha contra un tumor cerebral.

El exjugador falleció tras ocho meses de lucha contra un tumor cerebral.

Jason Collins, el primer jugador que comunicó abiertamente ser gay al competir en la NBA, y figura destacada como embajador del programa NBA Cares, falleció este martes tras una larga lucha de ocho meses contra un glioblastoma en etapa 4, una forma letal de cáncer cerebral. La noticia fue confirmada por la familia del exbasquetbolista mediante un mensaje difundido por la NBA, en el que expresaron su profunda tristeza por la pérdida.

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En un comunicado oficial, el comisionado de la NBA, Adam Silver, afirmó que "el impacto y la influencia de Collins trascendieron con creces el ámbito del baloncesto, al contribuir a que la NBA, la WNBA y la comunidad deportiva en general fueran espacios más inclusivos y acogedores para las generaciones futuras. Encarnó un liderazgo y una profesionalidad excepcionales a lo largo de sus 13 años de carrera en la NBA, así como en su dedicada labor como embajador de la iniciativa NBA Cares".

Además, añadió: "Jason será recordado no solo por haber derribado barreras, sino también por la bondad y la humanidad que definieron su vida y que conmovieron a tantas otras personas".

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Surgido de la Universidad de Stanford, Collins fue seleccionado en el draft de 2001 y desarrolló una extensa carrera que incluyó pasos por los New Jersey Nets (con quienes llegó a dos Finales de la NBA en 2002 y 2003), Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics y Washington Wizards.

En abril de 2013, a través de una portada en la revista Sports Illustrated, se convirtió en el primer atleta en activo de las cuatro grandes ligas de Estados Unidos en declararse homosexual. "Cuando hice pública mi orientación sexual, fue algo interesante; fue una situación muy inusual, pero recibí llamadas consecutivas de Oprah Winfrey y del presidente Barack Obama", relató Collins en una entrevista.

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Collins fue compañero y también estuvo bajo las órdenes de Jason Kidd, estrella de la NBA.

Collins fue compañero y también estuvo bajo las órdenes de Jason Kidd, estrella de la NBA.

El diagnóstico de su grave enfermedad llegó a mediados de 2025, después de que Collins notara olvidos inusuales en su vida cotidiana. Tras descubrirse un tumor del tamaño de una pelota de béisbol en su cráneo, el exjugador buscó todas las alternativas posibles, incluyendo un tratamiento experimental con nanocélulas en Singapur ante la urgencia de su situación.

A pesar de una leve mejoría que le permitió asistir al All-Star Weekend en Los Ángeles a principios de este año, el cáncer regresó de forma agresiva. Collins eligió un plan de tratamiento que, a su juicio, le brindaría la mejor calidad de vida, al tiempo que le daría la oportunidad de prolongar su vida más allá del pronóstico inicial. Logró completar las etapas iniciales de su plan, pero el cáncer reapareció con demasiada rapidez como para que pudiera finalizarlo por completo.

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Jason Collins disputó 735 partidos, con un promedio de 3,6 puntos y 3,7 rebotes.

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