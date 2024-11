El Banco Central explicó por qué todavía no levanta el cepo al dólar

Su vicepresidente, Vladimir Werning, destacó en el 18° Simposio de IAEF que el proceso de levantamiento de las restricciones a la divisa estadounidense "no es fácil" y no se hace por "falta de convicción", sino por la necesidad de preparar adecuadamente el "mercado doméstico".

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, explicó este martes los motivos de por qué el Gobierno no levanta el cepo al dólar, una de las medidas centrales y más anunciadas por el presidente Javier Milei. Durante su discurso en el 18° Simposio de IAEF el funcionario explicó que el proceso de levantamiento "no es fácil" y no se hace por "falta de convicción", sino por la necesidad de preparar adecuadamente el mercado interno.