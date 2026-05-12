Adiós al Mundial 2026: Luis Suárez quedó fuera de la prelista de 55 jugadores de Bielsa en Uruguay El entrenador argentino entregó la nómina previa a la lista principal y no incluyó al Pistolero, que tenía la ilusión de jugar la quinta cita mundialista de su carrera. "Jamás le diría que no a la Selección si me necesita", había expresado. Por + Seguir en







Luis Suárez jugó cuatro Mundiales con la Selección de Uruguay: 2010, 2014, 2018 y 2022. Maja Hitij - FIFA via Getty Images

Se acabó la ilusión mundialista para el delantero uruguayo Luis Suárez. A pesar de que el Pistolero del Inter Miami había manifestado recientemente su disposición para volver a vestir la camiseta de la Selección de Uruguay, el entrenador argentino Marcelo Bielsa tomó la drástica decisión de no incluirlo en la prelista de 55 futbolistas reservados para el Mundial 2026.

A sus 39 años, el máximo goleador histórico de la Celeste (con 69 tantos en 143 partidos) había abierto la puerta a un regreso tras haberse retirado del seleccionado en septiembre de 2024. "Uno siendo uruguayo jamás le diría que no a la Selección si me necesita, y más próximo a un Mundial", había advertido Suárez días atrás, reconociendo además que en el pasado expresó cosas sobre el entrenador que "no tendría que haber dicho".

suarez bielsa Luis Suárez jugó por última vez en la Selección uruguaya en 2024. Juan Mabromata / AFP Estas declaraciones hacían referencia a las fuertes críticas que el Pistolero lanzó contra Bielsa en octubre de 2024, donde cuestionó el trato del DT hacia el plantel y el personal del predio de la Selección. Aunque el jugador ofreció disculpas, el Loco optó por mantener su postura de priorizar el recambio generacional y a las nuevas figuras como Federico Valverde, Ronald Araújo y Darwin Núñez.

De esta manera, se cierra un capítulo legendario de Suárez con la Selección uruguaya. Máximo artillero histórico y uno de los futbolistas con más partidos disputados en la Celeste (143), construyó una carrera marcada por hitos inolvidables, como la conquista de la Copa América 2011 y el cuarto puesto en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. Sin embargo, tras haber participado en los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, el delantero no tendrá la chance de disputar una quinta Copa del Mundo.

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