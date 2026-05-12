13 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós al Mundial 2026: Luis Suárez quedó fuera de la prelista de 55 jugadores de Bielsa en Uruguay

El entrenador argentino entregó la nómina previa a la lista principal y no incluyó al Pistolero, que tenía la ilusión de jugar la quinta cita mundialista de su carrera. "Jamás le diría que no a la Selección si me necesita", había expresado.

Por
Luis Suárez jugó cuatro Mundiales con la Selección de Uruguay: 2010

Luis Suárez jugó cuatro Mundiales con la Selección de Uruguay: 2010, 2014, 2018 y 2022.

Maja Hitij - FIFA via Getty Images

Se acabó la ilusión mundialista para el delantero uruguayo Luis Suárez. A pesar de que el Pistolero del Inter Miami había manifestado recientemente su disposición para volver a vestir la camiseta de la Selección de Uruguay, el entrenador argentino Marcelo Bielsa tomó la drástica decisión de no incluirlo en la prelista de 55 futbolistas reservados para el Mundial 2026.

El villano de Marvel más argentino: Galactus es fan de Bielsa y tiene un tatuaje bien patrio
Te puede interesar:

El villano de Marvel más argentino: Galactus es fan de Bielsa y tiene un tatuaje bien patrio

A sus 39 años, el máximo goleador histórico de la Celeste (con 69 tantos en 143 partidos) había abierto la puerta a un regreso tras haberse retirado del seleccionado en septiembre de 2024. "Uno siendo uruguayo jamás le diría que no a la Selección si me necesita, y más próximo a un Mundial", había advertido Suárez días atrás, reconociendo además que en el pasado expresó cosas sobre el entrenador que "no tendría que haber dicho".

suarez bielsa
Luis Suárez jugó por última vez en la Selección uruguaya en 2024.

Luis Suárez jugó por última vez en la Selección uruguaya en 2024.

Estas declaraciones hacían referencia a las fuertes críticas que el Pistolero lanzó contra Bielsa en octubre de 2024, donde cuestionó el trato del DT hacia el plantel y el personal del predio de la Selección. Aunque el jugador ofreció disculpas, el Loco optó por mantener su postura de priorizar el recambio generacional y a las nuevas figuras como Federico Valverde, Ronald Araújo y Darwin Núñez.

De esta manera, se cierra un capítulo legendario de Suárez con la Selección uruguaya. Máximo artillero histórico y uno de los futbolistas con más partidos disputados en la Celeste (143), construyó una carrera marcada por hitos inolvidables, como la conquista de la Copa América 2011 y el cuarto puesto en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. Sin embargo, tras haber participado en los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, el delantero no tendrá la chance de disputar una quinta Copa del Mundo.

El camino de Uruguay en el Mundial 2026

La Celeste integrará el Grupo H del Mundial 2026 y tendrá el siguiente calendario en la fase de grupos:

  • Lunes 15 de junio: debut ante Arabia Saudita en Miami.
  • Domingo 21 de junio: enfrentará a Cabo Verde también en Miami.
  • Viernes 26 de junio: cerrará la primera fase contra España en Guadalajara, México.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El argentino Marcelo Bielsa y el alemán ﻿Thomas Tuchel en pleno partido.

El fuerte cruce entre Bielsa y Tuchel en el amistoso entre Uruguay e Inglaterra

La reacción de Nicolás Tagliafico tras encontrar su figurita del Mundial 2026. 

La eufórica reacción de Nicolás Tagliafico al encontrar su propia figurita en vivo

La colección está compuesta por seis diseños distintos y cada uno hace referencia al futbol desde una perspectiva divertida.

"Pará ese disparo": Canadá lanzó una colección de preservativos para el Mundial 2026

El marplatense jugará su segundo mundial con la Selección argentina.

Dibu Martínez vuelve a sacudir el mercado: ahora lo busca otro grande de Europa

Escocia es una de las cuatro naciones que conforman el Reino Unido y se caracteriza por mantener una identidad cultural y política muy marcada.

Posible rival en el Mundial 2026: cómo es Escocia y qué parte del Reino Unido ocupa

Los Pack Deluxe incluyen 20 figuritas digitales.

Álbum de figuritas virtual del Mundial 2026: cómo conseguir un pack deluxe gratis

Rating Cero

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. 

Aseguran que Wanda Nara está de novia con Agustín Bernasconi

Claudio Omar García.

El Turco García respaldó la marcha universitaria y tuvo un picante cruce con un militante libertario

El influencer apuntó a Milei por el desfinanciamiento de las universidades públicas.

Momo cruzó a Milei en defensa de universidad pública: "Quieren que seamos burros"

El conductor uso las redes sociales para anunciar una triple eliminación en el juego de Telefe.

Escándalo en Gran Hermano: Santiago del Moro anunció una triple eliminación masiva antes del repechaje

Amaia Montero tuvo una mala performance y los fanáticos de  La Oreja de Van Gogh no se lo perdonaron y la mataron en redes.
play

Volvió la cantante original de La Oreja de Van Gogh y la fulminaron en redes sociales

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano.

Expulsaron a una jugadora de Gran Hermano 2026: qué pasó

últimas noticias

La reacción de Nicolás Tagliafico tras encontrar su figurita del Mundial 2026. 

La eufórica reacción de Nicolás Tagliafico al encontrar su propia figurita en vivo

Hace 20 minutos
La colección está compuesta por seis diseños distintos y cada uno hace referencia al futbol desde una perspectiva divertida.

"Pará ese disparo": Canadá lanzó una colección de preservativos para el Mundial 2026

Hace 23 minutos
El exjugador falleció tras ocho meses de lucha contra un tumor cerebral.

Murió Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay en la historia de la NBA

Hace 1 hora
Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. 

Aseguran que Wanda Nara está de novia con Agustín Bernasconi

Hace 1 hora
El canciller Pablo Quirno y su par uruguayo, Mario Lubetkin.

Uruguay accedió al pedido argentino y busca una nueva locación para su planta de hidrógeno verde

Hace 1 hora