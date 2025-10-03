Cuánto paga cada categoría del monotributo de ARCA en octubre 2025 ARCA fijó los valores que aplicarán durante el próximo mes, junto con el tope de facturación asignado a cada contribuyente. Por







Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido. Pexels

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó las nuevas disposiciones que regirán para los contribuyentes del Monotributo a partir de octubre. Esta actualización resulta clave para los pequeños contribuyentes, dado que define los montos que deberán abonar en concepto de impuestos y aportes a la seguridad social según la categoría en la que estén inscriptos.

El organismo recaudador informó los valores actualizados que corresponden a cada una de las categorías vigentes del Monotributo y detalló los cambios en los límites máximos de ingresos brutos. Esta variable resulta determinante, ya que la facturación de cada contribuyente define su permanencia o la necesidad de pasar a otro escalafón.

De esta forma, la comunicación de ARCA se vuelve esencial para que los monotributistas planifiquen su actividad económica. La actualización de los topes de facturación permitidos y los nuevos importes a pagar repercuten de manera directa en la organización financiera y en el cumplimiento fiscal de los pequeños y medianos emprendedores en todo el país.

Qué monto paga cada categoría del monotributo de ARCA en octubre 2025 Con la última actualización sobre los importes que corresponden a cada categoría del Monotributo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer la tabla de valores vigente para octubre. El monto total que debe abonar cada contribuyente dentro del Régimen Simplificado está compuesto por tres ítems: el Impuesto Integrado, el Aporte Previsional y la Obra Social. La suma de estos conceptos define el pago mensual que corresponde según la categoría en la que se encuentre inscripto el monotributista.