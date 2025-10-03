3 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuánto paga cada categoría del monotributo de ARCA en octubre 2025

ARCA fijó los valores que aplicarán durante el próximo mes, junto con el tope de facturación asignado a cada contribuyente.

Por
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

Pexels

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó las nuevas disposiciones que regirán para los contribuyentes del Monotributo a partir de octubre. Esta actualización resulta clave para los pequeños contribuyentes, dado que define los montos que deberán abonar en concepto de impuestos y aportes a la seguridad social según la categoría en la que estén inscriptos.

Conocé las consecuencias de no pagar el Monotributo en tiempo y forma, y las opciones de pago que da ARCA.
Te puede interesar:

Venció el 22 de septiembre: qué pasa si no pagaste el monotributo de ARCA

El organismo recaudador informó los valores actualizados que corresponden a cada una de las categorías vigentes del Monotributo y detalló los cambios en los límites máximos de ingresos brutos. Esta variable resulta determinante, ya que la facturación de cada contribuyente define su permanencia o la necesidad de pasar a otro escalafón.

De esta forma, la comunicación de ARCA se vuelve esencial para que los monotributistas planifiquen su actividad económica. La actualización de los topes de facturación permitidos y los nuevos importes a pagar repercuten de manera directa en la organización financiera y en el cumplimiento fiscal de los pequeños y medianos emprendedores en todo el país.

ARCA
La medida, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a mejorar el control sobre las operaciones en moneda extranjera.

La medida, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a mejorar el control sobre las operaciones en moneda extranjera.

Qué monto paga cada categoría del monotributo de ARCA en octubre 2025

Con la última actualización sobre los importes que corresponden a cada categoría del Monotributo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer la tabla de valores vigente para octubre. El monto total que debe abonar cada contribuyente dentro del Régimen Simplificado está compuesto por tres ítems: el Impuesto Integrado, el Aporte Previsional y la Obra Social. La suma de estos conceptos define el pago mensual que corresponde según la categoría en la que se encuentre inscripto el monotributista.

En tanto, cada categoría pagará la siguiente suma en octubre:

Categoría A:

  • Impuesto integrado: $4.182,60
  • Aporte previsional: $13.663,17
  • Obra social: $19.239,97
  • Total: $ 37.085,74

Categoría B:

  • Impuesto integrado: $7.946,95
  • Aporte previsional: $15.029,49
  • Obra social: $19.239,97
  • Total: $ 42.216,41
Monotributo
Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina.

Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina.

Categoría C:

  • Impuesto integrado: $ 13.663,17 (servicios) o $ 12.547,81 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $ 16.532,44
  • Obra social: $ 19.239,97
  • Total: $ 49.435,58 para servicios y $ 48.320,22 para bienes

Categoría D:

  • Impuesto integrado: $ 22.307,22 (servicios) y $ 20.773,60 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $ 18.185,68
  • Obra social: $ 22.864,90
  • Total a pagar: $ 63.357,80 para servicios y $ 61.824,18 para bienes

Categoría E:

  • Impuesto integrado: $ 41.826,04 (servicios) y $ 33.181,99 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $ 20.004,25
  • Obra social: $ 27.884,02
  • Total: $ 89.714,31 para servicios y $ 81.070,26 para bienes
Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Categoría F:

  • Impuesto integrado: $ 58.835,29 (servicios) y $ 43.220,24 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $ 22.004,67
  • Obra social: $ 32.066,63
  • Total: $ 112.906,59 para servicios y $ 97.291,54 para bienes

Categoría G:

  • Impuesto integrado: $ 107.074,65 (servicios) y $ 53.537,32 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $ 30.806,54
  • Obra social: $ 34.576,19
  • Total: $ 172.457,38 para servicios y $ 118.920,05 para bienes

Categoría H:

  • Impuesto integrado: $ 306.724,27 (servicios) y $ 153.362,13 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $ 43.129,16
  • Obra social: $ 41.547,19
  • Total: $ 391.400,62 para servicios y $ 238.038,48 para bienes
Monotributo
Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar en regla con sus obligaciones fiscales

Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar en regla con sus obligaciones fiscales

Categoría I:

  • Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $60.380,82
  • Obra social: $51.306,61
  • Total: $ 721.650,46 para servicios y $ 355.672,64 para bienes

Categoría J:

  • Impuesto integrado: $ 731.955,63 (servicios) y $ 292.782,26 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $ 84.533,15
  • Obra social: $ 57.580,51
  • Total: $ 874.069,29 para servicios y $ 434.895,92 para bienes

Categoría K:

  • Impuesto integrado: $ 1.024.737,89 (servicios) y $ 341.579,30 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $ 118.346,41
  • Obra social: $ 65.806,30
  • Total: $ 1.208.890,60 para servicios y $ 525.732,01 para bienes
Monotributo
Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

Cómo quedaron las categorías del monotributo de ARCA en octubre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los topes máximos de facturación anual correspondientes a cada categoría del Monotributo. Estos límites de ingresos brutos resultan decisivos, ya que marcan el máximo que una persona adherida al Régimen Simplificado puede declarar en un período determinado. Respetar ese límite garantiza la permanencia en la categoría actual y el acceso a los beneficios del sistema.

Si los ingresos brutos de un contribuyente superan el tope fijado para su categoría, deberá efectuarse una recategorización obligatoria. Este procedimiento, previsto para febrero de 2026, implica el ascenso a una categoría superior y, en consecuencia, un incremento en el valor de la cuota mensual. Además, ARCA puede requerir información adicional al contribuyente que exceda los límites, en el marco de sus funciones de control y fiscalización.

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90
Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Desde este martes, se incorporan nuevas empresas y personas físicas al Padrón de Grandes Contribuyentes, incluyendo de manera automática a las firmas adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Cómo consultar la devolución de percepciones de ARCA y cobrar el reintegro

Impuesto PAIS a importadores: ARCA estableció un procedimiento especial para devolver pagos a cuenta

Impuesto PAIS a importadores: ARCA estableció un procedimiento especial para devolver pagos a cuenta

ARCA confirmó cuáles serán los valores de las categorías del Monotributo

Cuáles son los montos del monotributo de ARCA en octubre 2025: categorías y topes de facturación

ARCA informó cuándo serán las fechas de vencimiento de los impuestos

Cómo quedó el calendario de vencimientos de ARCA en octubre 2025

Esta nueva tecnología de ARCA permite visualizar el lugar en el que se encuentra cada contribuyente

Cómo es el simulador de ARCA para conocer tu categoría del monotributo

Conocé las diversas categorías del Monotributo para empezar a formar parte de ARCA

Esta categoría especial del Monotributo de ARCA te permite ingresar al sistema jubilatorio pagando menos: cuál es

Rating Cero

El resultado es una narrativa que combina el horror con la épica superheroica.

Cuál es el llamativo récord que rompió Marvel con su última serie: superó a Infinity War

La Voz Argentina llega a su fin.

Inesperada eliminación en La Voz Argentina 2025: quién se fue

Esta producción despertó un interés masivo en redes sociales.
play

Tiene solo 6 capítulos, está en Netflix y te mantiene en vilo de principio a fin

Luisana Lopilato posó con un impactante look.

El espectacular look total red de Luisana Lopilato: vestido ajustado con escote en V

La incómoda pregunta que le hizo Guido Kaczka a Susana Giménez

La incómoda pregunta que le hizo Guido Kaczka a Susana Giménez sobre un albergue transitorio

Esta película de Netflix es protagonizada por Samuel L. Jackson.
play

Es de los 2000, está en Netflix y se basa en un hecho real: es un éxito

últimas noticias

Este depredador habría alcanzado los 6 metros de longitud.

Así era Vitosaura, el dinosaurio carnívoro de seis metros descubierto en La Rioja

Hace 26 minutos
Argentina, Brasil y México encabezan el ránking regional.

Cómo el cine y el streaming mueven miles de millones en Argentina y América Latina

Hace 36 minutos
Rescataron a 42 trabajadores explotados en Santa Fe.

Rescataron a 42 trabajadores explotados en Santa Fe: dos eran menores de edad

Hace 40 minutos
Cómo realizar esta postura clásica del yoga.

La postura de yoga que ayuda a liberar emociones reprimidas: cómo hacerla

Hace 55 minutos
Esta práctica también funciona como un ritual de autocuidado.

Qué es el yoga facial y por qué puede aportar en tu día a día para el mantenimiento de tu piel

Hace 56 minutos