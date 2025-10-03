Cuánto paga cada categoría del monotributo de ARCA en octubre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó las nuevas disposiciones que regirán para los contribuyentes del Monotributo a partir de octubre. Esta actualización resulta clave para los pequeños contribuyentes, dado que define los montos que deberán abonar en concepto de impuestos y aportes a la seguridad social según la categoría en la que estén inscriptos.
El organismo recaudador informó los valores actualizados que corresponden a cada una de las categorías vigentes del Monotributo y detalló los cambios en los límites máximos de ingresos brutos. Esta variable resulta determinante, ya que la facturación de cada contribuyente define su permanencia o la necesidad de pasar a otro escalafón.
De esta forma, la comunicación de ARCA se vuelve esencial para que los monotributistas planifiquen su actividad económica. La actualización de los topes de facturación permitidos y los nuevos importes a pagar repercuten de manera directa en la organización financiera y en el cumplimiento fiscal de los pequeños y medianos emprendedores en todo el país.
Qué monto paga cada categoría del monotributo de ARCA en octubre 2025
Con la última actualización sobre los importes que corresponden a cada categoría del Monotributo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer la tabla de valores vigente para octubre. El monto total que debe abonar cada contribuyente dentro del Régimen Simplificado está compuesto por tres ítems: el Impuesto Integrado, el Aporte Previsional y la Obra Social. La suma de estos conceptos define el pago mensual que corresponde según la categoría en la que se encuentre inscripto el monotributista.
En tanto, cada categoría pagará la siguiente suma en octubre:
Categoría A:
- Impuesto integrado: $4.182,60
- Aporte previsional: $13.663,17
- Obra social: $19.239,97
- Total: $ 37.085,74
Categoría B:
- Impuesto integrado: $7.946,95
- Aporte previsional: $15.029,49
- Obra social: $19.239,97
- Total: $ 42.216,41
Monotributo
Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina.
ARCA
Categoría C:
- Impuesto integrado: $ 13.663,17 (servicios) o $ 12.547,81 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 16.532,44
- Obra social: $ 19.239,97
- Total: $ 49.435,58 para servicios y $ 48.320,22 para bienes
Categoría D:
- Impuesto integrado: $ 22.307,22 (servicios) y $ 20.773,60 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 18.185,68
- Obra social: $ 22.864,90
- Total a pagar: $ 63.357,80 para servicios y $ 61.824,18 para bienes
Categoría E:
- Impuesto integrado: $ 41.826,04 (servicios) y $ 33.181,99 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 20.004,25
- Obra social: $ 27.884,02
- Total: $ 89.714,31 para servicios y $ 81.070,26 para bienes
Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.
ARCA
Categoría F:
- Impuesto integrado: $ 58.835,29 (servicios) y $ 43.220,24 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 22.004,67
- Obra social: $ 32.066,63
- Total: $ 112.906,59 para servicios y $ 97.291,54 para bienes
Categoría G:
- Impuesto integrado: $ 107.074,65 (servicios) y $ 53.537,32 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 30.806,54
- Obra social: $ 34.576,19
- Total: $ 172.457,38 para servicios y $ 118.920,05 para bienes
Categoría H:
- Impuesto integrado: $ 306.724,27 (servicios) y $ 153.362,13 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 43.129,16
- Obra social: $ 41.547,19
- Total: $ 391.400,62 para servicios y $ 238.038,48 para bienes
Monotributo
Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar en regla con sus obligaciones fiscales
ARCA
Categoría I:
- Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $60.380,82
- Obra social: $51.306,61
- Total: $ 721.650,46 para servicios y $ 355.672,64 para bienes
Categoría J:
- Impuesto integrado: $ 731.955,63 (servicios) y $ 292.782,26 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 84.533,15
- Obra social: $ 57.580,51
- Total: $ 874.069,29 para servicios y $ 434.895,92 para bienes
Categoría K:
- Impuesto integrado: $ 1.024.737,89 (servicios) y $ 341.579,30 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 118.346,41
- Obra social: $ 65.806,30
- Total: $ 1.208.890,60 para servicios y $ 525.732,01 para bienes
Monotributo
Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.
ARCA
Cómo quedaron las categorías del monotributo de ARCA en octubre 2025
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los topes máximos de facturación anual correspondientes a cada categoría del Monotributo. Estos límites de ingresos brutos resultan decisivos, ya que marcan el máximo que una persona adherida al Régimen Simplificado puede declarar en un período determinado. Respetar ese límite garantiza la permanencia en la categoría actual y el acceso a los beneficios del sistema.
Si los ingresos brutos de un contribuyente superan el tope fijado para su categoría, deberá efectuarse una recategorización obligatoria. Este procedimiento, previsto para febrero de 2026, implica el ascenso a una categoría superior y, en consecuencia, un incremento en el valor de la cuota mensual. Además, ARCA puede requerir información adicional al contribuyente que exceda los límites, en el marco de sus funciones de control y fiscalización.
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES.
ARCA