Novedad en Salta: por qué el monotributo unificado implica menos trámites La llegada de esta herramienta a Salta se alinea con una tendencia federal de simplificación administrativa que busca fomentar la formalidad. Por + Seguir en







ARCA llevará el Monotributo a Salta ARCA

Con una única boleta, se cubren las obligaciones de ARCA, Rentas de la Provincia y las tasas municipales, ya que se eliminan las declaraciones juradas cruzadas entre distintos entes recaudadores.

La provincia dejará de procesar unas 800 mil declaraciones juradas innecesarias por año. Así, los contribuyentes terminarán pagando "un poco menos" gracias a la unificación.

El objetivo es que la complejidad del sistema deje de ser una excusa para no pagar: Al hacer el trámite más fácil, el Gobierno espera que más gente se sume a la formalidad.

También, se prevén programas para que los ciudadanos manejen mejor su dinero y sus deudas. La modernización del sistema fiscal en el norte argentino da un paso decisivo este lunes 30 de marzo de 2026, con la confirmación de que la ciudad de Salta se integra plenamente al esquema del Monotributo unificado. Esta novedad representa un cambio de paradigma para miles de trabajadores independientes y pequeños comercios de la capital salteña.

La implementación de este régimen, que entrará en vigencia operativa en los próximos días de abril, tiene como objetivo central reducir drásticamente la carga burocrática, permitiendo que la gestión tributaria deje de ser una carrera de obstáculos mensuales para convertirse en un trámite ágil, digital y centralizado.

Cómo es el monotributo unificado que anunciaron en Salta monotributo El ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, brindó detalles sobre la transformación que vivirán los contribuyentes con el nuevo monotributo unificado.

El funcionario explicó que quienes ya cumplen con el pago nacional ahora verán su vida tributaria simplificada: mediante una única transacción, quedarán saldadas automáticamente las obligaciones con la provincia y el municipio. Según Dib Ashur, este sistema no solo será más económico para el bolsillo del ciudadano, sino también mucho más ágil, ya que elimina la necesidad de presentar declaraciones juradas ante distintos organismos. Se estima que esta desburocratización ahorrará la carga de unas 800 mil gestiones anuales en todo el territorio provincial.