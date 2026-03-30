30 de marzo de 2026 Inicio
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Pullaro, tras el ataque en la escuela de San Cristóbal: "Vamos a empezar el proceso penal sobre el victimario"

El gobernador de la provincia de Santa Fe dio detalles de lo sucedido en la Escuela Normal N°40, en donde un adolescente ingresó con un arma al establecimiento y asesinó a un compañero. Habrá dos días de duelo y se suspendieron las clases.

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Pullaro, tras el ataque en la escuela de San Cristóbal: "Vamos a empezar el proceso penal sobre el victimario"

La provincia de Santa Fe atraviesa una de sus jornadas más oscuras tras el ataque ocurrido este lunes en una escuela de San Cristóbal. En ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro expresó su conmoción y anunció una serie de medidas inmediatas para abordar la crisis.

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“Estoy muy golpeado por lo sucedido”, sostuvo el mandatario en declaraciones a la prensa, luego de confirmar que un adolescente de 15 años ingresó armado con una escopeta y asesinó a un alumno de 13. Según detalló, la alerta se recibió a las 7.20 a través de la Central de Análisis del Ojo.

Frente a la gravedad del hecho, Pullaro resolvió suspender toda la agenda oficial. “Suspendimos la actividad que teníamos con los ministros. Queremos acompañar a las familias en este momento tan duro y trágico que nos toca vivir”, afirmó, marcando el tono de un Gobierno que busca mostrarse presente en medio del impacto.

El despliegue estatal fue inmediato. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el titular de Educación, José Goity; y equipos especializados en asistencia a víctimas se trasladaron hacia San Cristóbal para brindar contención a las familias y acompañar a la comunidad educativa.

En paralelo, el gobernador evitó sacar conclusiones apresuradas sobre lo ocurrido y remarcó que se trabaja con información preliminar. “Se está trabajando sobre la persona que cometió este delito”, indicó, en referencia al avance de la investigación.

“Lo inmediato es estar presentes, acompañar y garantizar que la Justicia actúe”, agregó Pullaro, quien destacó la necesidad de una respuesta articulada frente a un episodio de extrema gravedad y, según remarcó, de carácter inédito en la provincia.

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