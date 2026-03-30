Honda renovó uno de sus SUV, ¿llegará a la Argentina?

El ZR-V, SUV mediano de Honda, recibió una puesta al día en su mercado de origen, electrificó la gama y estrenó una nueva versión con estética más aventurera. La duda, ahora, pasa por saber si parte de esas novedades podrían replicarse más adelante en la oferta argentina.

La Honda ZR-V recibió en Japón una actualización con cambios en la gama, más tecnología y una nueva versión especial.

Honda presentó en Japón una actualización para la ZR-V , que en ese mercado recibió una serie de cambios puntuales tanto en la gama como en la dotación y en la propuesta estética. La novedad principal fue la unificación de la oferta alrededor de la mecánica electrificada e:HEV , a la vez que se incorporó una nueva variante especial llamada CROSS TOURING , pensada para reforzar una imagen más "off road".

El cambio estructural más importante de esta actualización pasó por el tren motriz. La ZR-V pasó a ofrecerse en Japón con una gama unificada en torno al sistema e:HEV , la misma tecnología que ofrece en Argentina con Civic y CR-V, que busca combinar prestaciones con eficiencia. En la base de esa propuesta aparece un conjunto integrado por un motor 2.0 de ciclo Atkinson con inyección directa , asociado al sistema híbrido y a una transmisión automática de variación continua eléctrica .

Más allá de esa decisión mecánica, también hubo mejoras de equipamiento. La versión e:HEV Z incorporó un nuevo sistema multimedia con pantalla Honda CONNECT de 9 pulgadas con Google integrado , además de puertos USB-C con Power Delivery y una nueva iluminación ambiental en el sector inferior delantero del habitáculo. En otras palabras, Honda aprovechó esta puesta al día para reforzar la conectividad y dar un pequeño salto en confort a bordo.

La gran novedad visual de esta actualización fue la llegada de la ZR-V e:HEV Z CROSS TOURING , una serie especial basada en la versión Z pero con una configuración estética diferenciada. Honda la presenta como una alternativa con una mirada más activa o, en criollo, más crossover .

Hay novedades en cuanto al equipamiento ya que suma más tecnología sobre todo en multimedia.

Entre sus rasgos distintivos aparecen una parrilla tipo panal en gris , piezas exteriores exclusivas, paragolpes con detalles específicos, molduras inferiores y llantas de 18 pulgadas en negro mate . En el interior también hubo un tratamiento diferencial, con una ambientación beige y costuras naranjas , una combinación que busca despegarla del resto de la gama y reforzar un perfil menos clásico, algo muy característico de las marcas japonesas.

Ese movimiento no fue el único dentro de la oferta. Honda también retocó la serie especial BLACK STYLE, que aquí no se ofrece, que reemplazó la parrilla anterior por otra de diseño tipo panal y agregó diferentes elementos exteriores en negro, desde la parrilla y las llantas hasta la antena tipo aleta de tiburón, los espejos, las manijas y otros detalles de carrocería.

Honda ZRV En la Argentina la ZR-V ya se vende, por lo que ahora la duda pasa por saber si esta actualización llegará más adelante al mercado local.

Qué versiones y precios anunció Honda en Japón

La actualización de la Honda ZR-V en Japón quedó compuesta por las versiones e:HEV X, e:HEV Z, e:HEV Z BLACK STYLE y e:HEV Z CROSS TOURING, todas disponibles con tracción delantera o integral según la configuración. De acuerdo con el comunicado oficial, los precios arrancan en 3.707.000 yenes para la e:HEV X con tracción delantera y llegan hasta 4.727.800 yenes para la e:HEV Z CROSS TOURING con tracción integral, es decir, 23.000 y 30.000 dólares, aproximadamente.

A modo de referencia, los precios y la gama en Argentina constan de una sola versión TRG que se comercializa a 59,9 millones de pesos.

Honda ZRV 7 La nueva CROSS TOURING se distingue por su estética más aventurera y detalles específicos por fuera y por dentro.

La incógnita para la Argentina

En el caso local el interrogante queda planteado alrededor de esta actualización presentada en Japón y de la posibilidad de que parte de esas novedades puedan trasladarse más adelante a la gama que se comercializa en el país.

La incorporación de más contenido tecnológico, una posible renovación de versiones o incluso la llegada de una alternativa con identidad propia, como la CROSS TOURING, podrían tener sentido dentro de un segmento en el que la diferenciación estética y el equipamiento pesan cada vez más. Teniendo en cuenta la acotada gama que la marca comercializa en nuestro país, posiblemente veamos la llegada de los cambios estéticos antes que la de los motores electrificados o las versiones especiales mencionadas.