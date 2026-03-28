28 de marzo de 2026 Inicio
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Qué monotributistas de ARCA comenzarán a pagar más de $100.000 por mes a partir de abril 2026

El organismo previsional definió un nuevo ajuste que impactará sobre las cuotas a pagar de sus contribuyentes.

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ARCA
  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó en abril de 2026 un nuevo ajuste en las escalas del monotributo.
  • Incluye aumentos en las cuotas mensuales y modificaciones en los topes de facturación anual. Este cambio, basado en un incremento del 14,29% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
  • Los monotributistas que superen ciertos niveles de ingresos deberán pagar cuotas superiores a los $100.000 mensuales, un umbral que afecta principalmente a profesionales, comerciantes y prestadores de servicios con facturaciones elevadas.
  • Las cuotas mensuales del monotributo en abril de 2026 varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes).

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó en abril de 2026 un nuevo ajuste en las escalas del monotributo, que incluye aumentos en las cuotas mensuales y modificaciones en los topes de facturación anual. Este cambio, basado en un incremento del 14,29% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), impacta directamente en el bolsillo de millones de contribuyentes, especialmente en las categorías más altas.

Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar en regla con sus obligaciones fiscales
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A partir de esta actualización, los monotributistas que superen ciertos niveles de ingresos deberán pagar cuotas superiores a los $100.000 mensuales, un umbral que afecta principalmente a profesionales, comerciantes y prestadores de servicios con facturaciones elevadas. El organismo previsional definió un nuevo ajuste que impactará sobre las cuotas a pagar de sus contribuyentes.

Cuáles son los montos de las cuotas de los monotributistas de ARCA en abril 2026

Las cuotas mensuales del monotributo en abril de 2026 varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes). Los contribuyentes que superen ciertos niveles de facturación deberán pagar más de $100.000 mensuales, un aumento que afecta especialmente a las categorías más altas:

Cuotas para quienes prestan servicios

  • Categoría H: $132.650,71.
  • Categoría I: $142.688,29.
  • Categoría J: $152.725,87.
  • Categoría K: $162.763,45.

Cuotas para quienes venden bienes

  • Categoría H: $119.836,85.
  • Categoría I: $128.900,00.
  • Categoría J: $137.963,15.
  • Categoría K: $147.020,30.

Detalle de cuotas en categorías intermedias:

  • Categoría E (servicios): $102.537,97 / $92.658,35 (bienes).
  • Categoría F (servicios): $112.575,55 / $101.717,85 (bienes).
  • Categoría G (servicios): $122.613,13 / $110.777,35 (bienes).

El aumento del 14,29% en las cuotas del monotributo obliga a los contribuyentes a verificar si su facturación anual se ajusta a los nuevos topes y, en caso contrario, recategorizarse para evitar sanciones. Quienes facturen más de $36.100.000 anuales (Categoría E en adelante) deberán pagar cuotas mensuales superiores a los $100.000, un impacto significativo para profesionales y comerciantes que ya enfrentan presiones inflacionarias.

Para evitar inconvenientes, se recomienda:

  • Revisar la facturación acumulada en el último año mediante la app de ARCA o el sitio web oficial.
  • Recategorizarse antes de agosto de 2026, cuando se realizará la próxima actualización obligatoria.
  • Consultar los montos actualizados y las fechas de vencimiento para el pago mensual, que debe realizarse antes del día 20 de cada mes.
Monotributo
Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.

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Cómo quedaron las escalas del monotributo de ARCA en abril 2026

ARCA redefinió las 11 categorías del monotributo (de la A a la K) con nuevos límites de facturación anual y cuotas mensuales ajustadas. Cada categoría determina el monto a pagar según el nivel de ingresos brutos del contribuyente. Los topes de facturación se incrementaron para evitar que muchos monotributistas queden excluidos del régimen, pero las cuotas también subieron, lo que obliga a revisar la categoría asignada y, en muchos casos, a asumir pagos más altos.

Ejemplos de los nuevos topes de facturación anual por categoría:

  • Categoría A: Hasta $11.750.000.
  • Categoría B: Hasta $17.180.000.
  • Categoría C: Hasta $23.500.000.
  • Categoría D: Hasta $29.800.000.
  • Categoría E: Hasta $36.100.000.
  • Categoría F: Hasta $42.400.000.
  • Categoría G: Hasta $48.700.000.
  • Categoría H: Hasta $55.000.000.
  • Categoría I: Hasta $61.300.000.
  • Categoría J: Hasta $67.600.000.
  • Categoría K: Hasta $73.900.000.
Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

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