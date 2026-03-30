Revelaron cómo se desató el ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: "Gritó 'sorpresa' y empezó a disparar" Axel, alumno de la Escuela N°40 de San Cristóbal y compañero de básquet del agresor, relató cómo se vivió el momento del ataque en el colegio. “Todo comenzó en el baño. Fue a matar a todos, disparaba como ‘al que le pego, le pego’”, indicó. Por + Seguir en







El chico de 15 años ingresó al colegio con un estuche de una guitarra donde tenía una escopeta

El ataque de un alumno de 15 años dentro de una escuela en Santa Fe y por el que mató a un chico de 13 años conmocionó y sorprendió a toda la comunidad educativa de San Cristóbal. Un estudiante relató cómo fue el preciso momento en que ocurrió la agresión dentro del establecimiento. En diálogo con C5N, Axel, compañero de curso de la víctima y compañero de básquet del agresor, reveló que la violencia extrema comenzó en el baño de la Escuela N° 40 de San Cristóbal.

“En el baño empezó todo. Muchos dicen que salió del baño gritando ‘sorpresa’ y comenzó a disparar. Después se fue a la planta baja y muchos chicos salieron corriendo, rompieron ventanas, saltaron de alturas muy altas porque era escapar o escapar”, explicó en La Mañana, en coincidencia con las declaraciones de otros alumnos ante la Policía.

El alumno, aseguró que vivió un momento “de terror”, aseguró que vio al chico de 15 años “como tranquilo antes de disparar”. “Algunos chicos dijeron que el tirador fue primero al baño de la parte alta de la escuela y ahí fue que se encontró con la víctima y le disparó. Después sale de ahí y se dirige al patio de adentro del colegio. Tiró como cuatro veces”, sostuvo y agregó: “Yo estaba en una parte más refugiada, pero cuando vi que todos empezaron a correr, hice lo mismo para donde pude, sin mirar atrás ni los costados, nada”.

Por otra parte, Axel explicó que conocía al agresor, ya que jugaban juntos al básquet en el Club Atlético Independiente de San Cristóbal y que eran amigos. “Era un chico que nada que ver con lo que pasó hoy, era todo lo contrario: amable, gracioso, buena onda. No se mostraba como un chico violento, para nada. Siempre se lo veía feliz, alegre. Él fue a matar a todos, disparaba como ‘al que le pego, le pego’”, reveló.

Embed Horror en una escuela de Santa Fe: entró armado al colegio y mató a un compañero



@gabrielediego



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/zfKLGbuFR9 — C5N (@C5N) March 30, 2026 El comunicado del Club Atlético Independiente por el ataque de un alumno en San Cristóbal Luego que se diera a conocer la noticia de la tragedia donde un alumno de 15 años mató a otro de 13 en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, el Club Atlético Independiente de San Cristóbal, al que asistía la víctima, emitió un comunicado lamentando la situación.

“El Club informa que, debido a los hechos de público conocimiento ocurridos en la ciudad de San Cristóbal, que enlutan profundamente a toda la comunidad y que involucran a u joven que formaba parte de nuestra institución, permanecerá cerrado y sin actividades durante todo el día de hoy”. Al mismo tiempo, remarcaron que acompañan “con enorme dolor a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”. “Nos unimos en l pedido de respeto y acompañamiento para todos los afectados”, concluyeron. indep san cristobal