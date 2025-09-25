25 de septiembre de 2025 Inicio
Venció el 22 de septiembre: qué pasa si no pagaste el monotributo de ARCA

La regularidad en los pagos no solo garantiza estar al día con los organismos recaudadores, sino que también habilita beneficios.

Conocé las consecuencias de no pagar el Monotributo en tiempo y forma

Conocé las consecuencias de no pagar el Monotributo en tiempo y forma, y las opciones de pago que da ARCA.

El cumplimiento de obligaciones fiscales es una de las principales preocupaciones para quienes trabajan de manera independiente o forman parte del régimen simplificado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Entre las fechas clave del calendario tributario, algunas suelen pasar inadvertidas y generan dudas acerca de las consecuencias de no cumplir en término.

Más allá de lo estrictamente técnico, el impacto de no pagar en término también se vincula con la organización financiera personal y la tranquilidad de contar con la documentación en regla. Entonces, ¿Qué ocurre si no aboné la cuota del monotributo en tiempo y forma?

Qué sucede si no hiciste el pago del monotributo de ARCA en septiembre 2025

arca

Pagar en término es clave para conservar la cobertura médica, mantener beneficios sociales y evitar cargos adicionales. No hacerlo puede traer como consecuencia:

  • Generación de intereses por mora.

  • Suspensión de la obra social.

  • Pérdida de ventajas fiscales.

  • Inclusión en planes de fiscalización.

  • Baja automática del régimen simplificado.

Además, el incumplimiento impacta en la situación tributaria global del contribuyente, lo que puede complicar futuros trámites.

Dónde ver el pago del monotributo de ARCA

Para ampliar la información, los contribuyentes tienen varias vías disponibles: ingresar al sitio oficial www.arca.gob.ar, utilizar el centro de atención virtual o acercarse a las delegaciones habilitadas en cada jurisdicción.

