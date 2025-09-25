Venció el 22 de septiembre: qué pasa si no pagaste el monotributo de ARCA

La regularidad en los pagos no solo garantiza estar al día con los organismos recaudadores, sino que también habilita beneficios.

Conocé las consecuencias de no pagar el Monotributo en tiempo y forma, y las opciones de pago que da ARCA.

El cumplimiento de obligaciones fiscales es una de las principales preocupaciones para quienes trabajan de manera independiente o forman parte del régimen simplificado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . Entre las fechas clave del calendario tributario, algunas suelen pasar inadvertidas y generan dudas acerca de las consecuencias de no cumplir en término.

Más allá de lo estrictamente técnico, el impacto de no pagar en término también se vincula con la organización financiera personal y la tranquilidad de contar con la documentación en regla. Entonces, ¿Qué ocurre si no aboné la cuota del monotributo en tiempo y forma?

Pagar en término es clave para conservar la cobertura médica, mantener beneficios sociales y evitar cargos adicionales . No hacerlo puede traer como consecuencia:

Inclusión en planes de fiscalización .

Suspensión de la obra social .

Generación de intereses por mora .

Además, el incumplimiento impacta en la situación tributaria global del contribuyente, lo que puede complicar futuros trámites.

Dónde ver el pago del monotributo de ARCA

Para ampliar la información, los contribuyentes tienen varias vías disponibles: ingresar al sitio oficial www.arca.gob.ar, utilizar el centro de atención virtual o acercarse a las delegaciones habilitadas en cada jurisdicción.