Cuándo será el próximo aumento de ARCA en el monotributo tras los cambios de marzo 2026 El organismo previsional anunció los nuevos valores a pagar por los contribuyentes durante marzo 2026. Por + Seguir en







Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar en regla con sus obligaciones fiscales ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó en marzo de 2026 un nuevo aumento del 14,29% en las cuotas del monotributo.

Este incremento responde al mecanismo de actualización automática, basado en la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025.

El cambio no solo modifica los montos mensuales a pagar, sino también los topes de facturación anual que determinan la categoría de cada monotributista.

El aumento del 14,29% en las cuotas del monotributo entró en vigencia en marzo de 2026, como parte de la actualización semestral que ARCA realiza para mantener el régimen alineado con la inflación. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó en marzo de 2026 un nuevo aumento del 14,29% en las cuotas del monotributo, un ajuste que afecta a más de 5 millones de contribuyentes en todo el país. Este incremento responde al mecanismo de actualización automática, basado en la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025.

El cambio no solo modifica los montos mensuales a pagar, sino también los topes de facturación anual que determinan la categoría de cada monotributista. Además, ARCA ya confirmó que el próximo aumento llegará en septiembre de 2026, cuando se ajustarán nuevamente las escalas según la evolución de los precios en el primer semestre del año.

Por qué razón el monotributo de ARCA tuvo aumento en marzo 2026 El aumento del 14,29% en las cuotas del monotributo entró en vigencia en marzo de 2026, como parte de la actualización semestral que ARCA realiza para mantener el régimen alineado con la inflación. Este ajuste impacta en todas las categorías, desde la A hasta la K, y se aplica tanto a quienes prestan servicios como a quienes venden bienes.

El incremento no solo eleva el monto mensual, sino que también redefine los límites de facturación anual que establecen si un contribuyente puede permanecer en el monotributo o debe migrar al Régimen General. Por ejemplo, un monotributista que en 2025 facturaba hasta $10.277.988,13 (Categoría A) ahora puede llegar a $11.750.000 sin cambiar de categoría, pero deberá pagar una cuota más alta.

Monotributo Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp. Pexels Cuándo será el próximo aumento de ARCA para el monotributo El próximo aumento del monotributo está programado para septiembre de 2026. En esa fecha, ARCA volverá a ajustar tanto las cuotas como los topes de facturación, utilizando como referencia la inflación acumulada en el primer semestre de 2026. Este sistema de actualización busca evitar que el régimen pierda valor frente al aumento constante de los precios, pero también genera un impacto directo en los ingresos disponibles de los pequeños contribuyentes.