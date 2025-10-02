2 de octubre de 2025 Inicio
Cuáles son los montos del monotributo de ARCA en octubre 2025: categorías y topes de facturación

Esta estructura revisada sirve como guía para quienes deben determinar en qué escalón se ubican según sus ingresos.

ARCA confirmó cuáles serán los valores de las categorías del Monotributo

Con la llegada de octubre de 2025, los monotributistas de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se encuentran con una tabla de valores actualizada que define los límites de facturación y los montos mensuales que cada categoría debe abonar. Estos elementos determinan el paso entre categorías y pueden generar ajustes en las obligaciones mensuales.

ARCA informó cuándo serán las fechas de vencimiento de los impuestos
Cómo quedó el calendario de vencimientos de ARCA en octubre 2025

La recategorización semestral establecida por el organismo implica que los contribuyentes revisen no solo sus ingresos brutos anuales, sino también otros parámetros como la superficie utilizada, el consumo eléctrico y los alquileres devengados. Si bien los cambios no se producen mes a mes, cada actualización puede tener impacto considerable en la carga impositiva para quienes están cerca del límite de su categoría.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en octubre 2025

Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES.

Cada categoría pagará la siguiente suma en octubre:

Categoría A:

  • Impuesto integrado: $4.182,60.
  • Aporte previsional: $13.663,17.
  • Obra social: $19.239,97.
  • Total: $ 37.085,74.

Categoría B:

  • Impuesto integrado: $7.946,95.
  • Aporte previsional: $15.029,49.
  • Obra social: $19.239,97.
  • Total: $ 42.216,41.

Categoría C:

  • Impuesto integrado: $ 13.663,17 (servicios) o $ 12.547,81 (comercio de bienes).
  • Aporte previsional: $ 16.532,44.
  • Obra social: $ 19.239,97.
  • Total: $ 49.435,58 para servicios y $ 48.320,22 para bienes.

Categoría D:

  • Impuesto integrado: $ 22.307,22 (servicios) y $ 20.773,60 (comercio de bienes).
  • Aporte previsional: $ 18.185,68.
  • Obra social: $ 22.864,90.
  • Total a pagar: $ 63.357,80 para servicios y $ 61.824,18 para bienes

Categoría E:

  • Impuesto integrado: $ 41.826,04 (servicios) y $ 33.181,99 (comercio de bienes).
  • Aporte previsional: $ 20.004,25.
  • Obra social: $ 27.884,02.
  • Total: $ 89.714,31 para servicios y $ 81.070,26 para bienes.

Categoría F:

  • Impuesto integrado: $ 58.835,29 (servicios) y $ 43.220,24 (comercio de bienes).
  • Aporte previsional: $ 22.004,67.
  • Obra social: $ 32.066,63.
  • Total: $ 112.906,59 para servicios y $ 97.291,54 para bienes.

Categoría G:

  • Impuesto integrado: $ 107.074,65 (servicios) y $ 53.537,32 (comercio de bienes).
  • Aporte previsional: $ 30.806,54.
  • Obra social: $ 34.576,19.
  • Total: $ 172.457,38 para servicios y $ 118.920,05 para bienes.

Categoría H:

  • Impuesto integrado: $ 306.724,27 (servicios) y $ 153.362,13 (comercio de bienes).
  • Aporte previsional: $ 43.129,16.
  • Obra social: $ 41.547,19.
  • Total: $ 391.400,62 para servicios y $ 238.038,48 para bienes.

Categoría I:

  • Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes).
  • Aporte previsional: $60.380,82.
  • Obra social: $51.306,61.
  • Total: $ 721.650,46 para servicios y $ 355.672,64 para bienes.

Categoría J:

  • Impuesto integrado: $ 731.955,63 (servicios) y $ 292.782,26 (comercio de bienes).
  • Aporte previsional: $ 84.533,15.
  • Obra social: $ 57.580,51.
  • Total: $ 874.069,29 para servicios y $ 434.895,92 para bienes.

Categoría K:

  • Impuesto integrado: $ 1.024.737,89 (servicios) y $ 341.579,30 (comercio de bienes).
  • Aporte previsional: $ 118.346,41.
  • Obra social: $ 65.806,30.
  • Total: $ 1.208.890,60 para servicios y $ 525.732,01 para bienes.

Qué topes de facturación tiene el monotributo de ARCA en octubre 2025

Por otro lado, el máximo anual permitido por categoría es:

  • Categoría A: $8.992.597,87.
  • Categoría B: $13.175.201,52.
  • Categoría C: $18.473.166,15.
  • Categoría D: $22.934.610,05.
  • Categoría E: $26.977.793,60.
  • Categoría F: $33.809.379,57.
  • Categoría G: $40.431.835,35.
  • Categoría H: $61.344.853,64.
  • Categoría I: $68.664.410,05.
  • Categoría J: $78.632.948,76.
  • Categoría K: $94.805.682,90.
