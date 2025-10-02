Cuáles son los montos del monotributo de ARCA en octubre 2025: categorías y topes de facturación

Con la llegada de octubre de 2025, los monotributistas de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se encuentran con una tabla de valores actualizada que define los límites de facturación y los montos mensuales que cada categoría debe abonar. Estos elementos determinan el paso entre categorías y pueden generar ajustes en las obligaciones mensuales.
La recategorización semestral establecida por el organismo implica que los contribuyentes revisen no solo sus ingresos brutos anuales, sino también otros parámetros como la superficie utilizada, el consumo eléctrico y los alquileres devengados. Si bien los cambios no se producen mes a mes, cada actualización puede tener impacto considerable en la carga impositiva para quienes están cerca del límite de su categoría.
Cada categoría pagará la siguiente suma en octubre:
- Impuesto integrado: $4.182,60.
- Aporte previsional: $13.663,17.
- Obra social: $19.239,97.
- Total: $ 37.085,74.
Categoría B:
- Impuesto integrado: $7.946,95.
- Aporte previsional: $15.029,49.
- Obra social: $19.239,97.
- Total: $ 42.216,41.
Categoría C:
- Impuesto integrado: $ 13.663,17 (servicios) o $ 12.547,81 (comercio de bienes).
- Aporte previsional: $ 16.532,44.
- Obra social: $ 19.239,97.
- Total: $ 49.435,58 para servicios y $ 48.320,22 para bienes.
Categoría D:
- Impuesto integrado: $ 22.307,22 (servicios) y $ 20.773,60 (comercio de bienes).
- Aporte previsional: $ 18.185,68.
- Obra social: $ 22.864,90.
- Total a pagar: $ 63.357,80 para servicios y $ 61.824,18 para bienes.´
Categoría E:
- Impuesto integrado: $ 41.826,04 (servicios) y $ 33.181,99 (comercio de bienes).
- Aporte previsional: $ 20.004,25.
- Obra social: $ 27.884,02.
- Total: $ 89.714,31 para servicios y $ 81.070,26 para bienes.
Categoría F:
- Impuesto integrado: $ 58.835,29 (servicios) y $ 43.220,24 (comercio de bienes).
- Aporte previsional: $ 22.004,67.
- Obra social: $ 32.066,63.
- Total: $ 112.906,59 para servicios y $ 97.291,54 para bienes.
Categoría G:
- Impuesto integrado: $ 107.074,65 (servicios) y $ 53.537,32 (comercio de bienes).
- Aporte previsional: $ 30.806,54.
- Obra social: $ 34.576,19.
- Total: $ 172.457,38 para servicios y $ 118.920,05 para bienes.
Categoría H:
- Impuesto integrado: $ 306.724,27 (servicios) y $ 153.362,13 (comercio de bienes).
- Aporte previsional: $ 43.129,16.
- Obra social: $ 41.547,19.
- Total: $ 391.400,62 para servicios y $ 238.038,48 para bienes.
Categoría I:
- Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes).
- Aporte previsional: $60.380,82.
- Obra social: $51.306,61.
- Total: $ 721.650,46 para servicios y $ 355.672,64 para bienes.
Categoría J:
- Impuesto integrado: $ 731.955,63 (servicios) y $ 292.782,26 (comercio de bienes).
- Aporte previsional: $ 84.533,15.
- Obra social: $ 57.580,51.
- Total: $ 874.069,29 para servicios y $ 434.895,92 para bienes.
Categoría K:
- Impuesto integrado: $ 1.024.737,89 (servicios) y $ 341.579,30 (comercio de bienes).
- Aporte previsional: $ 118.346,41.
- Obra social: $ 65.806,30.
- Total: $ 1.208.890,60 para servicios y $ 525.732,01 para bienes.
Qué topes de facturación tiene el monotributo de ARCA en octubre 2025
Por otro lado, el máximo anual permitido por categoría es:
- Categoría A: $8.992.597,87.
- Categoría B: $13.175.201,52.
- Categoría C: $18.473.166,15.
- Categoría D: $22.934.610,05.
- Categoría E: $26.977.793,60.
- Categoría F: $33.809.379,57.
- Categoría G: $40.431.835,35.
- Categoría H: $61.344.853,64.
- Categoría I: $68.664.410,05.
- Categoría J: $78.632.948,76.
- Categoría K: $94.805.682,90.