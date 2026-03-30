30 de marzo de 2026 Inicio
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Ataque a tiros y muerte en una escuela de Santa Fe: decretan dos días de duelo en San Cristóbal

Las autoridades suspendieron las clases en todos los niveles. El agresor de 15 años está detenido. Testigos aseguran que el ataque comenzó en el baño, donde mató a la víctima de 13 años.

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Alumnos del colegio aseguran que el agresor era un chico tranquilo.

Alumnos del colegio aseguran que el agresor era un chico tranquilo.

En medio de la conmoción por el ataque de un alumno de 15 años en una escuela de San Cristóbal en Santa Fe en que mató a otro de 13, el Gobierno provincial decretó dos días de duelo. La agresión se dio durante el ingreso a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de dicha localidad santafesina. De acuerdo a los testigos, el agresor ingresó con una escopeta dentro de un estuche de una guitarra y en el baño del primer piso del establecimiento mató a la víctima. Luego de salir de allí, continuó con los disparos ya en la planta baja.

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Axel, compañero de curso de la víctima y compañero de básquet del agresor, contó en diálogo con C5N que varios aseguraron que el chico salió del baño gritando ‘sorpresa’ y comenzó a disparar. “Después se fue a la planta baja y muchos chicos salieron corriendo, rompieron ventanas, saltaron de alturas muy altas porque era escapar o escapar”, explicó en La Mañana, en coincidencia con las declaraciones de otros alumnos ante la Policía.

Por el hecho, el gobierno de Santa Fe decretó dos días de duelo y las autoridades suspendieron las clases en todos los niveles. En ese sentido, José Goity, actual Ministro de Educación de la provincia de Santa Fe en Argentina, afirmó que "ya dispusimos que no haya actividad escolar durante el día de hoy en en los próximos días".

Además, el agresor quedó detenido y, además de la víctima falta, se registraron 6 estudiantes heridos de leve consideración y otros dos más graves, pero fuera de peligro.

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Por su parte, el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, adelantó que la Municipalidad decretará asueto y duelo local. “Vamos a suspender todas las actividades que teníamos programadas para la semana que tenga que ver con lo ejecutivo municipal”, afirmó.

“Hay una conmoción grandísima en nuestra ciudad. Se escucha el ruido de los pájaros nada más. Hay un respeto y un luto absoluto”, agregó.

Qué se sabe del ataque a tiros de un alumno en una escuela de San Cristóbal

Un alumno ingresó armado a la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, y disparó contra sus compañeros minutos antes del inicio de la jornada escolar. El ataque dejó un estudiante muerto y 13 heridos, dos de gravedad, en un hecho sin antecedentes en la localidad.

El episodio ocurrió este lunes alrededor de las 7:15, cuando los alumnos se encontraban en el patio interno a la espera del izamiento de la bandera. Según confirmó el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, el agresor fue reducido por preceptores y luego detenido por la Policía. La institución suspendió las clases y la comunidad quedó sumida en estado de shock.

Carolina Morel, docente del establecimiento, reconstruyó en C5N los instantes iniciales del ataque y describió el clima de pánico que se apoderó de la escuela. “San Cristóbal es una comunidad pequeña, de 16 mil habitantes. Jamás hemos pasado una situación parecida”, afirmó. “Hemos tenido hechos de violencia escolar pero ninguno de estas características”, remarcó.

Sobre el inicio del episodio, relató: “Empezamos a sentir bombazos. Lo primero que atiné a pensar era que se trataban de petardos, hasta que entra una docente a los gritos, desencajada, diciendo que había un chico con un arma”.

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