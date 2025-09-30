30 de septiembre de 2025 Inicio
Cómo es el simulador de ARCA para conocer tu categoría del monotributo

La herramienta está diseñada para guiar al usuario de manera intuitiva, sin requerir conocimientos avanzados de contabilidad.

Esta nueva tecnología de ARCA permite visualizar el lugar en el que se encuentra cada contribuyente

Esta nueva tecnología de ARCA permite visualizar el lugar en el que se encuentra cada contribuyente

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una herramienta digital que promete facilitar la comprensión del Monotributo para sus usuarios. La novedad genera interés entre contribuyentes y pequeños empresarios, que buscan conocer su categoría y las implicancias de cada nivel dentro del sistema.

Conocé las diversas categorías del Monotributo para empezar a formar parte de ARCA
Esta categoría especial del Monotributo de ARCA te permite ingresar al sistema jubilatorio pagando menos: cuál es

El simulador se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por modernizar los trámites tributarios y ofrecer opciones accesibles para quienes necesitan orientación sobre sus obligaciones y beneficios. Mientras tanto, especialistas destacan el potencial de este tipo de recursos digitales para mejorar la planificación financiera.

Cómo funciona el simulador de categorías del monotributo de ARCA

Desde este martes, se incorporan nuevas empresas y personas físicas al Padrón de Grandes Contribuyentes, incluyendo de manera automática a las firmas adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Esta herramienta está diseñada para que cualquier persona pueda determinar su categoría según su actividad económica y facturación aproximada. Así, el simulador del Monotributo requiere información básica sobre la actividad del contribuyente, como si se dedica a la venta de productos o a la prestación de servicios. También considera otros factores clave que determinan la categorización:

  • La superficie del local afectada a la actividad, si aplica.

  • El consumo anual de energía eléctrica en kilowatts.

  • El total anual abonado por concepto de alquiler.

  • El ingreso bruto anual estimado.

Con estos datos, el sistema calcula la categoría del Monotributo correspondiente, siguiendo las escalas definidas por ARCA. Esto permite conocer el monto de la cuota mensual que se debería pagar al registrarse en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Impuesto PAIS a importadores: ARCA estableció un procedimiento especial para devolver pagos a cuenta

