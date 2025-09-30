Cómo es el simulador de ARCA para conocer tu categoría del monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una herramienta digital que promete facilitar la comprensión del Monotributo para sus usuarios. La novedad genera interés entre contribuyentes y pequeños empresarios, que buscan conocer su categoría y las implicancias de cada nivel dentro del sistema.
El simulador se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por modernizar los trámites tributarios y ofrecer opciones accesibles para quienes necesitan orientación sobre sus obligaciones y beneficios. Mientras tanto, especialistas destacan el potencial de este tipo de recursos digitales para mejorar la planificación financiera.
Esta herramienta está diseñada para que cualquier persona pueda determinar su categoría según su actividad económica y facturación aproximada. Así, el simulador del Monotributo requiere información básica sobre la actividad del contribuyente, como si se dedica a la venta de productos o a la prestación de servicios. También considera otros factores clave que determinan la categorización:
Con estos datos, el sistema calcula la categoría del Monotributo correspondiente, siguiendo las escalas definidas por ARCA. Esto permite conocer el monto de la cuota mensual que se debería pagar al registrarse en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.