Cómo es el simulador de ARCA para conocer tu categoría del monotributo La herramienta está diseñada para guiar al usuario de manera intuitiva, sin requerir conocimientos avanzados de contabilidad. Por







Esta nueva tecnología de ARCA permite visualizar el lugar en el que se encuentra cada contribuyente Pexels

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una herramienta digital que promete facilitar la comprensión del Monotributo para sus usuarios. La novedad genera interés entre contribuyentes y pequeños empresarios, que buscan conocer su categoría y las implicancias de cada nivel dentro del sistema.

El simulador se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por modernizar los trámites tributarios y ofrecer opciones accesibles para quienes necesitan orientación sobre sus obligaciones y beneficios. Mientras tanto, especialistas destacan el potencial de este tipo de recursos digitales para mejorar la planificación financiera.

Cómo funciona el simulador de categorías del monotributo de ARCA ARCA Desde este martes, se incorporan nuevas empresas y personas físicas al Padrón de Grandes Contribuyentes, incluyendo de manera automática a las firmas adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Pexels

Esta herramienta está diseñada para que cualquier persona pueda determinar su categoría según su actividad económica y facturación aproximada. Así, el simulador del Monotributo requiere información básica sobre la actividad del contribuyente, como si se dedica a la venta de productos o a la prestación de servicios. También considera otros factores clave que determinan la categorización:

La superficie del local afectada a la actividad, si aplica.

El consumo anual de energía eléctrica en kilowatts.

El total anual abonado por concepto de alquiler.

El ingreso bruto anual estimado.