29 de marzo de 2026 Inicio
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El monotributo unificado de ARCA sigue expandiéndose: a qué provincia llega en abril 2026

Para los profesionales independientes y emprendedores de esta nueva región, el cambio implica una modernización necesaria.

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El sistena de MOnotributo

El sistena de MOnotributo, dirigido por ARCA, está atravesando un momento de mayor alcance


ARCA
  • Se terminan las gestiones por separado ante ARCA, Rentas Provincial y la Municipalidad. En un solo movimiento se abonará el tributo nacional, Ingresos Brutos y las tasas municipales.

  • El nuevo sistema simplificado comienza a regir en los primeros días de abril de 2026. La medida impacta directamente en los contribuyentes con domicilio fiscal en la ciudad de Salta.

  • Habrá una sola fecha en el calendario para estar al día con todas las obligaciones fiscales. El sistema integra las bases de datos de la nación, la provincia y el municipio capitalino.

  • Está diseñado especialmente para pequeños contribuyentes, profesionales y emprendedores locales. Todo el proceso se centraliza en el portal de ARCA, facilitando el control desde cualquier dispositivo.

El proceso de simplificación tributaria en Argentina alcanza un nuevo hito, con la confirmación de la expansión del Monotributo unificado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hacia una nueva jurisdicción. Esta medida, que entrará en vigencia plena a partir de abril, busca reducir la carga administrativa de miles de contribuyentes que, hasta el momento, debían realizar presentaciones y pagos por separado.

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  
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La integración del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en una cuota mensual fija no solo agiliza el cumplimiento fiscal, sino que también elimina la retención y percepción bancaria. La provincia que se suma a este esquema digitalizado representa un mercado clave para el organismo recaudador, dado el volumen de inscriptos que pasarán a gestionar sus obligaciones a través de una ventanilla única.

Cómo será la llegada del monotributo unificado de ARCA a Salta

- ARCA - Monotributo

Desde el inicio de abril de 2026, los trabajadores independientes y pequeños comercios de la ciudad de Salta verán una transformación radical en su relación con el fisco.

La implementación del Régimen de Monotributo Unificado en el municipio capitalino entra finalmente en vigencia, eliminando la vieja y engorrosa estructura de trámites que obligaba a los contribuyentes a lidiar con múltiples vencimientos y organismos por separado.

Bajo este nuevo esquema, ya no será necesario gestionar de forma aislada las obligaciones con ARCA (ex AFIP), Rentas de la Provincia y las tasas municipales. Ahora, a través de una plataforma integrada, se podrá cancelar el componente nacional, el impuesto provincial y la tasa local en una boleta de pago única, lo que representa un avance histórico en la desburocratización para el sector emprendedor y profesional de la capital salteña, tal como lo destacó el ministro Roberto Dib Ashur al presentar la medida.

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