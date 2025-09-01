1 de septiembre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 2 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes serán los beneficiarios que cobrarán este martes 2 de septiembre de 2025 con respecto a Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Anses informó sobre un beneficio exclusivo para jubilados.
ANSES: Asignaciones de pago único

Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 10 de septiembre, sin importar la terminación de DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará un aumento de 1,9% en sus prestaciones a cobrar en septiembre.

ANSES confirmó el aumento de 1,9% de las prestaciones para septiembre 2025: los nuevos montos

Anses indicó cuánto dinero se puede pedir en un crédito de cuotas de $200.000.

Créditos para beneficiarios de ANSES: cuánto dinero puedo pedir con cuotas fijas de $200.000

Beneficiarios de la Tarjeta Alimentar percibirán los fondos en septiembre junto con el pago de sus haberes de Anses.

Tarjeta Alimentar de ANSES: confirmaron el calendario de pagos de septiembre 2025

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 1° de septiembre

El Plan de los Mil Días de ANSES garantiza el acceso a leche y alimentos esenciales para niños de hasta tres años.

Complemento Leche de ANSES: confirmaron el monto para septiembre 2025

La Tarjeta Alimentar sigue siendo uno de los programas más solicitados para titulares de la AUH, la AUE y las PNC en septiembre 2025.

Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder en septiembre 2025

