ANSES confirmó el aumento de 1,9% de las prestaciones para septiembre 2025: los nuevos montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo esquema de montos de las asignaciones, pensiones y jubilaciones del organismo para septiembre, con un aumento de 1,9% respecto a agosto.
La medida se implementó a través de las resoluciones 297 y 298 del organismo, publicadas este lunes en el Boletín Oficial, con la firma de su director ejecutivo, Fernando Omar Bearzi.
El aumento del 1,9% corresponde a la inflación de julio, último registro de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) confeccionado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Sin embargo, aquellos beneficiarios que cobren haberes menores a $390.377,17 recibirán el bono previsional de ANSES, que equivale a $70.000. Debido a esto, los cobros finales de estos jubilados serán los siguientes:
