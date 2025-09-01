1 de septiembre de 2025 Inicio
ANSES confirmó el aumento de 1,9% de las prestaciones para septiembre 2025: los nuevos montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió el nuevo esquema de las asignaciones, pensiones y jubilaciones para el noveno mes del año, con un incremento basado en la inflación de julio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará un aumento de 1,9% en sus prestaciones a cobrar en septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo esquema de montos de las asignaciones, pensiones y jubilaciones del organismo para septiembre, con un aumento de 1,9% respecto a agosto.

La medida se implementó a través de las resoluciones 297 y 298 del organismo, publicadas este lunes en el Boletín Oficial, con la firma de su director ejecutivo, Fernando Omar Bearzi.

El aumento del 1,9% corresponde a la inflación de julio, último registro de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) confeccionado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Aumento en las prestaciones de ANSES: montos de septiembre

Jubilaciones y pensiones

  • Jubilación mínima: $320.277,17.
  • Jubilación Máxima: $2.155.162,17.
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74.
  • Pensión No Contributiva (PNC): $224.194,02.

Sin embargo, aquellos beneficiarios que cobren haberes menores a $390.377,17 recibirán el bono previsional de ANSES, que equivale a $70.000. Debido a esto, los cobros finales de estos jubilados serán los siguientes:

  • Jubilación Mínima: $390.277,17.
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74.
  • Pensión No Contributiva (PNC): $294.194,02.

Asignaciones Universales

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.064,72.
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $374.670,30.

Asignaciones Familiares

Asignación Familiar por Hijo:

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $57.535,98.
  • Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40.
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $187.339,36.
  • Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29.
  • Ingreso Grupo Familiar desde $1.261.988,01: $83.644,27.

Asignación por Embarazo para Protección Social

  • $115.064,72.

Asignación Familiar por Prenatal

Así como con las asignaciones familiares, el monto de esta prestación también varía según el IGF:

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $57.535,98.
  • Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62.
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41.
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.457.010,01 y $4.713.884: $12.109,89.

Asignación por Maternidad

El cálculo para esta asignación depende de la remuneración bruta.

Asignaciones de Pago Único

  • Asignación por Nacimiento: $67.062,91.
  • Asignación por Adopción: $401.004,96.
  • Asignación por Matrimonio: $100.421,34.

Asignación Familiar por Cónyuge

  • $13.955,90.
