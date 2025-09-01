La excelente noticia que recibieron todos los beneficiarios de ANSES para septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio buenas noticias para los beneficiarios de todas sus prestaciones, ya que confirmó el calendario de pagos de septiembre, mes en el que los haberes se ajustarán un 1,9%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio publicado por el Indec. También se informó que el bono de refuerzo de ingresos para jubilados y pensionados de la mínima seguirá siendo de $70.000.