1 de septiembre de 2025
La excelente noticia que recibieron todos los beneficiarios de ANSES para septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio novedades para este mes. Todo lo que tenés que saber.

Por
Anses dio buenas noticias para todos los beneficiarios.

Anses dio buenas noticias para todos los beneficiarios.


Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio buenas noticias para los beneficiarios de todas sus prestaciones, ya que confirmó el calendario de pagos de septiembre, mes en el que los haberes se ajustarán un 1,9%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio publicado por el Indec. También se informó que el bono de refuerzo de ingresos para jubilados y pensionados de la mínima seguirá siendo de $70.000.

Anses - Jubilación

ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

Los cronogramas de pagos de este mes se establecen según el último DNI de cada beneficiario

Pensiones no contributivas

  • Lunes 8 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.
  • Martes 9 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.
  • Miércoles 10 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.
  • Jueves 11 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.
  • Viernes 12 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Lunes 8 de septiembre: DNI terminados en 0.
  • Martes 9 de septiembre: DNI terminados en 1.
  • Miércoles 10 de septiembre: DNI terminados en 2.
  • Jueves 11 de septiembre: DNI terminados en 3.
  • Viernes 12 de septiembre: DNI terminados en 4.
  • Lunes 15 de septiembre: DNI terminados en 5.
  • Martes 16 de septiembre: DNI terminados en 6.
  • Miércoles 17 de septiembre: DNI terminados en 7.
  • Jueves 18 de septiembre: DNI terminados en 8.
  • Viernes 19 de septiembre: DNI terminados en 9.

Jubilados que superan la mínima

  • Lunes 22 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.
  • Martes 23 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.
  • Miércoles 24 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.
  • Jueves 25 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.
  • Viernes 26 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.
Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
Los adultos mayores que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a este préstamo.

Los adultos mayores que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a este préstamo.

Asignación Universal por Hijo y SUAF

  • Lunes 8 de septiembre: DNI terminados en 0.
  • Martes 9 de septiembre: DNI terminados en 1.
  • Miércoles 10 de septiembre: DNI terminados en 2.
  • Jueves 11 de septiembre: DNI terminados en 3.
  • Viernes 12 de septiembre: DNI terminados en 4.
  • Lunes 15 de septiembre: DNI terminados en 5.
  • Martes 16 de septiembre: DNI terminados en 6.
  • Miércoles 17 de septiembre: DNI terminados en 7.
  • Jueves 18 de septiembre: DNI terminados en 8.
  • Viernes 19 de septiembre: DNI terminados en 9.

Asignación por Embarazo

  • Miércoles 10 de septiembre: DNI terminados en 0.
  • Jueves 11 de septiembre: DNI terminados en 1.
  • Viernes 12 de septiembre: DNI terminados en 2.
  • Lunes 15 de septiembre: DNI terminados en 3.
  • Martes 16 de septiembre: DNI terminados en 4.
  • Miércoles 17 de septiembre: DNI terminados en 5.
  • Jueves 18 de septiembre: DNI terminados en 6.
  • Viernes 19 de septiembre: DNI terminados en 7.
  • Lunes 22 de septiembre: DNI terminados en 8.
  • Martes 23 de septiembre: DNI terminados en 9.

Asignación por Prenatal

  • Miércoles 10 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.
  • Jueves 11 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.
  • Viernes 12 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.
  • Lunes 15 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.
  • Martes 16 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9
ANSES Asignación Prenatal
Es importante destacar que la Asignación Familiar por Prenatal es un derecho de las mujeres embarazadas y que el proceso de solicitud es gratuito.

Es importante destacar que la Asignación Familiar por Prenatal es un derecho de las mujeres embarazadas y que el proceso de solicitud es gratuito.

Asignaciones de Pago Único

  • Todas las terminaciones de DNI: entre el 9 de septiembre y el 10 de octubre.

Prestación por desempleo

  • Viernes 19 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.
  • Lunes 22 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.
  • Martes 23 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.
  • Miércoles 24 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.
  • Jueves 25 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.

