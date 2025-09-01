La excelente noticia que recibieron todos los beneficiarios de ANSES para septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio buenas noticias para los beneficiarios de todas sus prestaciones, ya que confirmó el calendario de pagos de septiembre, mes en el que los haberes se ajustarán un 1,9%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio publicado por el Indec. También se informó que el bono de refuerzo de ingresos para jubilados y pensionados de la mínima seguirá siendo de $70.000.
Anses - Jubilación
ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025
Los cronogramas de pagos de este mes se establecen según el último DNI de cada beneficiario
Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social

Asignación Universal por Hijo y SUAF
- Lunes 8 de septiembre: DNI terminados en 0.
- Martes 9 de septiembre: DNI terminados en 1.
- Miércoles 10 de septiembre: DNI terminados en 2.
- Jueves 11 de septiembre: DNI terminados en 3.
- Viernes 12 de septiembre: DNI terminados en 4.
- Lunes 15 de septiembre: DNI terminados en 5.
- Martes 16 de septiembre: DNI terminados en 6.
- Miércoles 17 de septiembre: DNI terminados en 7.
- Jueves 18 de septiembre: DNI terminados en 8.
- Viernes 19 de septiembre: DNI terminados en 9.
Asignación por Embarazo
- Miércoles 10 de septiembre: DNI terminados en 0.
- Jueves 11 de septiembre: DNI terminados en 1.
- Viernes 12 de septiembre: DNI terminados en 2.
- Lunes 15 de septiembre: DNI terminados en 3.
- Martes 16 de septiembre: DNI terminados en 4.
- Miércoles 17 de septiembre: DNI terminados en 5.
- Jueves 18 de septiembre: DNI terminados en 6.
- Viernes 19 de septiembre: DNI terminados en 7.
- Lunes 22 de septiembre: DNI terminados en 8.
- Martes 23 de septiembre: DNI terminados en 9.
Asignación por Prenatal
- Miércoles 10 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.
- Jueves 11 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.
- Viernes 12 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.
- Lunes 15 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.
- Martes 16 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9
ANSES Asignación Prenatal
Es importante destacar que la Asignación Familiar por Prenatal es un derecho de las mujeres embarazadas y que el proceso de solicitud es gratuito.
Asignaciones de Pago Único
- Todas las terminaciones de DNI: entre el 9 de septiembre y el 10 de octubre.
Prestación por desempleo
- Viernes 19 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.
- Lunes 22 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.
- Martes 23 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.
- Miércoles 24 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.
- Jueves 25 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.