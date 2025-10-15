Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, este jueves 16 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 16 de octubre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pago Único y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto se demora en empezar a cobrar

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este jueves 16 de octubre con DNI finalizado en 6.

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este jueves 16 de octubre con DNI terminado en 6.

El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 4 percibirán sus montos este jueves 16 de octubre en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES detalló que las titulares de la Asignación Prenatal y Maternidad , con DNI terminados en 8 y 9 , este jueves 16 de octubre.

ANSES: Asignaciones de pago único

Las titulares de la Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Primera Quincena, percibirán sus montos con todos los documentos hasta el 10 de noviembre.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.