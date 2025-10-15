IR A
IR A

Marvel reveló la peor noticia: "No va a pasar y no creo que pase nunca..."

La productora cinematográfica descartó terminar una de las trilogías más pedidas y rompió el corazón de los fanáticos.

Se confirmó la peor noticia sobre la próxima película de The Amazing Spider-Man.

Se confirmó la peor noticia sobre la próxima película de The Amazing Spider-Man.

Marvel Studios
La empresa detalló los nuevos lanzamientos.
Te puede interesar:

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

Durante su participación en el segmento Actually Me de la revista GQ, donde los famosos crean perfiles en varias redes sociales y responden a preguntas de los fans, Andrew Garfield habló por primera vez sobre la tercera entrega de su Hombre Araña y no contó buenas noticias. En este sentido, leyó la pregunta "¿Quién carajo dijo que iba a estrenarse The Amazing Spider-Man 3? Por favor, necesito fuentes".

Como respuesta a esto, el actor británico reveló: "No va a pasar y no creo que pase nunca, pero qué amable de tu parte querer que pase". Con estas palabras, rompió el corazón de los fanáticos y sus dichos rápidamente fueron virales en redes sociales, ya que se trata del fin de la ilusión para los seguidores de sus dos películas.

Embed - Andrew Garfield Replies To More Fans Online | Actually Me

Durante el principio de esta misma entrevista, Garfield hizo mención a una posible participación en Avengers: Doomsday y decidió no responder sobre si estará en la película. Así, al menos dejó un pequeño guiño a un hipotético regreso a Marvel y este podría ser el fin de su vida en el UCM, ya que quizá se sacrifique para salvar a otro héroe.

Marvel confirmó la noticia más esperada sobre Spider-Man: Brand New Day

La productora Marvel Studios confirmó que Spider-Man: Brand New Day estará conectada directamente con la segunda temporada de Daredevil: Born Again, algo que llenó de expectativa a los fanáticos de las series y las películas de estos personajes, además de que ambas llegarán en un lapso de cuatro meses en 2026.

Tom Holland Spider-Man: Brand New Day Marvel
Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel.

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El tráiler nos permite ver a Yahya Abdul-Mateen II en el papel de Simon Williams,
play

Wonder Man es el primer estreno de Marvel para 2026: ¿se verá un tono distinto de la franquicia?

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel.

Marvel confirmó la noticia más esperada sobre Spider-Man: Brand New Day

Las series de Marvel que se estrenarán el año que viene.

Con tráilers, imágenes y fechas de estreno: Marvel confirmó estas 5 series para 2026

El guionista de Los Vengadores, Zak Penn, relató en su día a The Hollywood Reporter cómo la intención original era que Thor tuviera un papel muy reducido en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Este superhéroe de Marvel tenía planes muy distintos pero su actor hizo que sea clave para los Vengadores: quién es

Avengers: Doomsday promete no solo una acción sin precedentes, sino también el cierre de una era en el UCM, marcando el final de la saga del multiverso. 

¿El sueño de los fans? Esta es la batalla épica de Marvel que podría darse en Avengers Doomsday

Olsen y una solicitud a la compañía.

Elizabeth Olsen pidió por una historia particular de Marvel y tiene a todos en vilo: cuál es

últimas noticias

El Neokit Chagas ya fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)

Lanzaron el primer test molecular de Argentina para detectar de forma temprana el mal de Chagas en los bebés recién nacidos

Hace 7 minutos
El sitio en Meta sigue vigente pese a la imputación de su creador por un triple asesinato.

Pese a su defensa del femicida Pablo Laurta, el grupo Varones Unidos sigue activo en Facebook

Hace 13 minutos
play

Rechazaron el pedido de José Luis Espert para llevar su causa a Comodoro Py

Hace 34 minutos
El momento de la detención de Pablo Laurta.

Habló el conserje del hotel: los detalles de la estadía del asesino Pablo Laurta antes de su detención

Hace 42 minutos
play

Silvia Cunio, la madre de los hermanos argentinos liberados por Hamás: "Nunca perdí la esperanza"

Hace 1 hora