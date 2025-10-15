Marvel reveló la peor noticia: "No va a pasar y no creo que pase nunca..." La productora cinematográfica descartó terminar una de las trilogías más pedidas y rompió el corazón de los fanáticos.







Se confirmó la peor noticia sobre la próxima película de The Amazing Spider-Man. Marvel Studios

La productora Marvel Studios confirmó que no va a terminar una de las trilogías más pedidas por los fanáticos y la noticia no tardó en viralizarse en redes sociales, ya que fue un personaje clave en Spider-Man: No Way Home, una película que cambió el destino del Universo Cinematográfico.

Durante su participación en el segmento Actually Me de la revista GQ, donde los famosos crean perfiles en varias redes sociales y responden a preguntas de los fans, Andrew Garfield habló por primera vez sobre la tercera entrega de su Hombre Araña y no contó buenas noticias. En este sentido, leyó la pregunta "¿Quién carajo dijo que iba a estrenarse The Amazing Spider-Man 3? Por favor, necesito fuentes".

Como respuesta a esto, el actor británico reveló: "No va a pasar y no creo que pase nunca, pero qué amable de tu parte querer que pase". Con estas palabras, rompió el corazón de los fanáticos y sus dichos rápidamente fueron virales en redes sociales, ya que se trata del fin de la ilusión para los seguidores de sus dos películas.

Embed - Andrew Garfield Replies To More Fans Online | Actually Me

Durante el principio de esta misma entrevista, Garfield hizo mención a una posible participación en Avengers: Doomsday y decidió no responder sobre si estará en la película. Así, al menos dejó un pequeño guiño a un hipotético regreso a Marvel y este podría ser el fin de su vida en el UCM, ya que quizá se sacrifique para salvar a otro héroe.