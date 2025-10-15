De Argentina al mundo: Lucas Blanco, el DJ que revoluciona el tech-house

Lucas Blanco se consolidó como uno de los DJS y productores más destacados de la electrónica argentina con proyección internacional. De las cabinas de Buenos Aires a los escenarios globales, su carrera es la de un artista que entiende al tech-house como idioma universal, pero que le imprime un acento propio.
En octubre lanzará un nuevo single bajo el sello Latin House Gang, referencia indiscutida del género creada por el mexicano Michael BM. Esta alianza que lo conecta con los mejores artistas del subgénero de la música electrónica a nivel mundial y que confirma la vigencia en sonido en los charts y playlists más influyentes del circuito.
También este mes estará presente en Mil Vidas, el club del momento de CABA y en el festival El Calenton junto a invitados internacionales. Además, en el cierre de año debutará en Chile, en Santiago y otras ciudades, abriendo nuevas audiencias para su propuesta.
La trayectoria del DJ argentino Lucas Blanco
El DJ argentino Lucas Blanco pasó por los escenarios de España, Canadá, Brasil, Colombia y Paraguay, además de un recorrido constante a lo largo y ancho de Argentina y por los principales clubes de Buenos Aires.
El productor y performer dejó huella con tracks como Good Enough (Musical Freedom / Spinnin’ Records), apoyado por figuras de la talla de Tiësto y David Guetta.
Su nombre apareció junto a referentes mundiales como Steve Aoki, Chuckie, Cedric Gervais, Andrea Oliva, Blackchild o Tom & Collins, y está confirmado que pertenece a esa liga de DJs, que exportan la identidad argentina al mundo.