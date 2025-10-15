Silvia Cunio, la madre de los hermanos argentinos liberados por Hamás: "Nunca perdí la esperanza" La mujer conversó en exclusiva con Gabriel Michi, el corresponsal de C5N presente en Israel para cubrir el cese al fuego histórico en Medio Oriente. "Siempre fui optimista hasta el último momento", aseguró Cunio. Por







"Muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron, con sus rezos y abrazos", dijo Silvia Cunio, la madre de los dos argentinos liberados por Hamás.

El movimiento islamista Hamás liberó a los tres argentinos que tenía de rehenes desde el 7 de octubre de 2023. Dos de ellos fueron los hermanos Ariel y David Cunio y, en un diálogo exclusivo con C5N, la madre de ellos celebró que podrá volver a tenerlos en su casa. "La recuperación va a ser lenta. No solo lo físico, sino también lo mental que es lo más problemático. Pero pienso que está todo bien", dijo Silvia Cunio.

"Nunca perdí la esperanza", le aseguró Cunio a Gabriel Michi, el corresponsal de C5N que está presente en Israel para cubrir este cese al fuego histórico después de una guerra que duró poco más de dos años en Medio Oriente. "Siempre fui optimista, hasta el último momento. Eso me dio la fuerza para seguir adelante y le pasaba todas las fuerzas del mundo a ellos", agregó la mujer.

Luego, Michi le consultó sobre qué le depara a esta familia para su futuro. "Seguir estando juntos, como siempre. Somos una familia muy unida", respondió Cunio.

Cunio también se refirió a los argentinos que le brindaron su apoyo a la familia que, durante poco más de dos años, tuvo a los dos hermanos cautivos por Hamás. "Muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron, con sus rezos, abrazos y con todo. Al presidente Javier Milei y el gobierno muchísimas gracias porque nos dieron impulsos todo el tiempo. Nos ayudaron mucho. Solo queda el reclamo para que todos los que faltan puedan volver a casa y tengan un entierro como corresponde."