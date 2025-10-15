Habló el conserje del hotel: los detalles de la estadía del asesino Pablo Laurta antes de su detención

Daniel Merlo, el encargado del hotel Berlín de Gualeguaychú, relató cómo fue la detección y la captura del ciudadano uruguayo que cometió el doble femicidio en Córdoba y asesinó al remisero.

Daniel Merlo , el encargado del hotel donde Pablo Laurta se alojó en Gualeguaychú tras cometer un doble femicidio y el crimen de un remisero , brindó detalles cruciales sobre la captura del ciudadano uruguayo en la localidad entrerriana.

Laurta había llegado al hotel la noche del sábado, alrededor de las 20.10, tras realizar la reserva telefónicamente. Ocupó la habitación por un día. El domingo a media mañana, cerca de las 11.30, descendió a recepción con una actitud de total normalidad.

"Toman la habitación por un día. Él baja tipo 11.30 de la mañana del domingo a preguntar, siempre de buena manera, por lo cual no desconfiábamos de nada, si podíamos llevarle un desayuno al cuarto más que nada para el nene porque se había dormido y es esa la bandeja que se ve en el video que tenía la Justicia argentina", narró el encargado.

La detección de Laurta fue obra de una empleada. Cerca de las 13.45, la recepcionista Brisa revisó su red social. Merlo amplió: "Brisa terminaba su turno a las dos de la tarde y tipo dos menos cuarto, una cosa así, me manda una captura de WhatsApp y me dice estoy revisando mi Instagram, estoy viendo esto y esas personas están acá . Lo que ve ella es lo que en Argentina se llama una Alerta Sofía".

La policía de Entre Ríos, que ya realizaba una tarea de investigación en hoteles, ingresó al establecimiento casi simultáneamente al encargado. "Cuando estoy entrando al hotel ingresan los dos de civil, casi que entramos juntos ; las dos personas de la Policía de Entre Ríos". El operativo fue rápido, con el personal del hotel asegurando las salidas de emergencia.

Merlo destacó la valentía de la empleada Brisa al momento de la captura, cuando Laurta descendía con el menor. "Brisa detecta que estaban bajando por la escalera porque venía él con el nene. Y es cuando se ve en el video que sale muy valientemente, sale a decirle ahí viene y entra de nuevo, ella sabía que se iba a encontrar con esa persona, sabíamos que era muy peligroso".

Tras ser acorralado, Laurta sufrió una descompensación. "La persona esta se descompensa ahí afuera. La Policía nos pide que llamemos a la emergencia. Viene una ambulancia del servicio de emergencia que tenemos contratado y se lo llevan al hospital, obviamente con policías y toda la seguridad correspondiente. Por eso después se lo ve a él bajar en una silla de ruedas", detalló Merlo.

El niño que acompañaba a Laurta quedó bajo la protección y contención de personal policial femenino de Entre Ríos. Posteriormente, fue derivado a Córdoba, y se espera que una tía (hermana de la madre, asesinada en el doble femicidio) que viaja desde Chile a Argentina se haga cargo de su cuidado.

El comisario Luis Báez, jefe de Policía de Gualeguaychú, informó que la investigación comenzó con el pedido de localización de un remisero reportado por su hermana. El domingo, al tomar conocimiento de la Alerta Sofía, el personal de Investigaciones localizó a Laurta en la habitación 209 del Hotel Berlín. El mismo teléfono utilizado para pedir un taxi en Córdoba facilitó la ubicación y permitió la captura por "efecto sorpresa". Laurta fue trasladado a Concordia por el crimen del remisero, donde ya tiene imputación, sumándose a la de Córdoba.