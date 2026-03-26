26 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 27 de marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 27 de marzo de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

Cómo quedan los valores de AUH y Tarjeta Alimentar en abril 2026.
Te puede interesar:

ANSES paga $161.582 a familias con un hijo: quiénes pueden acceder en abril 2026

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciban un haber superior al mínimo podrán cobrar este viernes con DNI finalizado en 6 y 7.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 10 de abril, sin importar la finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas tienen tiempo de cobrar, con cualquier culminación de DNI, hasta el 10 de abril.

Desempleo Plan 1

El organismo detalló que los titulares de la prestación por Desempleo Plan 1 percibirán sus montos este viernes, con DNI finalizado en 6 y 7.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El ajuste mensual sigue el índice de inflación oficial.

Tres datos claves para jubilados y pensionados de ANSES que hay que saber en abril 2026

Los haberes se actualizan de manera automática cada mes.

Jubilados de ANSES: calendario confirmado con aumento en abril 2026

La medida del Ministerio de Capital Humano busca modernizar y agilizar el acceso al transporte púbico.

SUBE gratis: quiénes pueden acceder al beneficio y cuándo estará disponible

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este jueves 26 de marzo

Requisitos y montos de la APU por matrimonio en abril de 2026. 

ANSES deposita $119.275 por única vez a parejas: quiénes pueden acceder en abril 2026

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Embarazo, Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este miércoles 25 de marzo

Rating Cero

Se trata de la primera adaptación en español de la emblemática obra de Isabel Allende.

Se presentó el primer adelanto de La casa de los espíritus, con Dolores Fonzi y Alfonso Herrera

Los Premios Oscar se entregan en el Teatro Dolby desde 2002.

Los Premios Oscar abandonan Hollywood: dónde se entregarán y por qué

Nazareno Pompei y Jessica Eli Maciel en la casa de Gran Hermano.
play

"Gente de color marrón": una nueva expresión racista en Gran Hermano generó una ola de críticas

La modelo cruzó a la influencer por sus declaraciones sobre las llamadas botineras.

"No todas son iguales": Nicole Neumann cruzó a Juli Poggio por sus dichos sobre las "botineras"

La biopic de Madonna está en pausa desde 2023. 
play

Madonna vuelve a la actuación: será protagonista de una exitosa serie de comedia

Tini Stoessel y María Becerra.
play

Qué publicó María Becerra después del comunicado de Emilia Mernes y cómo reaccionó Tini Stoessel

últimas noticias

El efectivo policial fue trasladado al Hospital Interzonal Evita de Lanús donde murió por las heridas.

Crimen en Lanús: mataron a un policía federal para robarle la moto

Hace 9 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 27 de marzo

Hace 12 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 27 de marzo

Hace 13 minutos
Se trata de la primera adaptación en español de la emblemática obra de Isabel Allende.

Se presentó el primer adelanto de La casa de los espíritus, con Dolores Fonzi y Alfonso Herrera

Hace 17 minutos
Lionel Scaloni en la Bombonera.

No es Leandro Paredes: Lionel Scaloni elogió a un futbolista de Boca y lo definió como "muy interesante"

Hace 20 minutos