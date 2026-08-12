Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este jueves 13 de agosto

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 13 de agosto de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Progresar.
ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
El organismo detalló que podrán cobrar este jueves los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 3.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este jueves con DNI finalizado en 3.
Asignación Por Embarazo
El organismo detalló que quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar lo correspondiente este jueves con DNI culminado en 3.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Quienes cuenten con Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad podrán cobrar este jueves con DNI finalizado en 4 y 5.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
ANSES comunicó que las titulares de la Asignacion de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento percibirán sus beneficios del mes de agosto hasta el 11 de septiembre con todas las terminaciones de DNI.
Pensiones No Contributivas
Quienes cuenten con Pensiones No Contributivas pueden cobrar este miércoles 12 de agosto con DNI finalizados entre 6 y 7.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 11 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.
Progresar
Los que cuenten con Progresar pueden percibir sus haberes este jueves con DNI culminado en 0 y 1.