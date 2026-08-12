Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este jueves 13 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 13 de agosto de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Progresar.

Cuándo cobro ANSES: Jubilaciones, AUE y AUH; Pago Único, y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 12 de agosto

El organismo detalló que podrán cobrar este jueves los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 3.

Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este jueves con DNI finalizado en 3.

El organismo detalló que quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar lo correspondiente este jueves con DNI culminado en 3.

Quienes cuenten con Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad podrán cobrar este jueves con DNI finalizado en 4 y 5.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

ANSES comunicó que las titulares de la Asignacion de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento percibirán sus beneficios del mes de agosto hasta el 11 de septiembre con todas las terminaciones de DNI.

Pensiones No Contributivas

Quienes cuenten con Pensiones No Contributivas pueden cobrar este miércoles 12 de agosto con DNI finalizados entre 6 y 7.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 11 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

Progresar

Los que cuenten con Progresar pueden percibir sus haberes este jueves con DNI culminado en 0 y 1.