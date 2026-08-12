12 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este jueves 13 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 13 de agosto de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Progresar.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: Jubilaciones, AUE y AUH; Pago Único, y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 12 de agosto

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

El organismo detalló que podrán cobrar este jueves los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 3.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este jueves con DNI finalizado en 3.

Asignación Por Embarazo

El organismo detalló que quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar lo correspondiente este jueves con DNI culminado en 3.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Quienes cuenten con Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad podrán cobrar este jueves con DNI finalizado en 4 y 5.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

ANSES comunicó que las titulares de la Asignacion de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento percibirán sus beneficios del mes de agosto hasta el 11 de septiembre con todas las terminaciones de DNI.

Pensiones No Contributivas

Quienes cuenten con Pensiones No Contributivas pueden cobrar este miércoles 12 de agosto con DNI finalizados entre 6 y 7.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 11 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

Progresar

Los que cuenten con Progresar pueden percibir sus haberes este jueves con DNI culminado en 0 y 1.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Jubilaciones, AUE y AUH; Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 10 de agosto

Conocé cuales son los grupos de ANSES que recibirán el bono extra de $70.000 en agosto.

Confirmado: estos tres grupos de ANSES continúan recibiendo el bono extra de $70.000 en agosto 2026

Conocé a quienes les corresponden los $120.000 extras de ANSES en agosto.

De qué se tratan los $120.000 extras que entrega ANSES en agosto 2026

La constancia de CUIL de ANSES puede descargarse de manera online, gratuita y sin turno previo.

Cómo podés descargar la constancia de CUIL de ANSES y para qué sirve

Una inversión para los ahorristas.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.100.000 pesos a 30 días en agosto 2026

ANSES confirmó los nuevos montos de la AUH, AUE y asignaciones familiares

Así quedó el calendario de pagos para AUH y SUAF de ANSES en agosto 2026

Rating Cero

El Polaco está activo en redes y mostró, otra vez, su cambio físico. 

El Polaco mostró su cambio físico y reveló qué lo llevó a priorizar su bienestar: "Por mi familia"

Cande Molfese reveló que ya eligió el nombre de su bebé.

Cande Molfese reveló que ya eligió el nombre para su bebé y dio pistas: ¿cuál será?

Las participantes atravesaron momentos de mucha sensibilidad al recordar sus historias de vida.
play

Récord mundial en Gran Hermano: por primera vez, las últimas nueve participantes son mujeres

Julieta Venegas y Charly García en la presentación de Norteña, el nuevo álbum de la cantante, en Buenos Aires.

"Un faro en este mundo", Charly García asistió a la presentación del último disco de Julieta Venegas

Una participante del reality tuvo un accidente y contó los detalles en redes.

Una ex Gran Hermano chocó con su auto y lo contó en redes: "Nos dimos un golpazo"

Una de las figuras del canal comunicó una inesperada decisión que involucra a su pareja.

Dejó TN tras 17 años y después del escándalo tomó una decisión fuerte con su mujer

últimas noticias

El hecho ocurrió en Recoleta.

Explosión en un edificio de Recoleta: hay al menos 11 heridos y evacuaron a 12 personas

Hace 10 minutos
El Polaco está activo en redes y mostró, otra vez, su cambio físico. 

El Polaco mostró su cambio físico y reveló qué lo llevó a priorizar su bienestar: "Por mi familia"

Hace 11 minutos
Se abrió el debate en EEUU por el plan de Trump para endurecer controles migratorios.

Polémica en EEUU: Trump impulsa guantes eléctricos para equipar a los agentes del ICE

Hace 15 minutos
La nueva pelota inteligente de LaLiga de España. 

Lanzan una tecnología que puede cambiar el VAR: así funciona la nueva pelota "inteligente" de LaLiga

Hace 21 minutos
El encuentro fue coordinado por Karina Milei y Mauricio Macri.

Tras una charla entre Macri y Karina Milei, representantes del Gobierno y del PRO se reúnen en Casa Rosada

Hace 34 minutos