26 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Jubilados de ANSES: calendario confirmado con aumento en abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los nuevos haberes, el refuerzo mensual y el cronograma de cobros para el cuarto mes del año.

Por
Los haberes se actualizan de manera automática cada mes.

Los haberes se actualizan de manera automática cada mes.

Pexels

  • Los haberes suben un 2,9% en abril según la inflación.

  • El bono de $70.000 continúa vigente para reforzar ingresos.

  • La jubilación mínima superará los $450.000 con el adicional.

  • El calendario de pagos ya está definido según terminación de DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) confirmó que en abril de 2026 los jubilados cobrarán con un aumento del 2,9%, el bono de $70.000 ya confirmado y un calendario de pagos definido de acuerdo a la terminación del DNI. Con esta combinación, los haberes vuelven a ajustarse por inflación mientras el refuerzo sigue siendo clave para sostener el ingreso mensual de quienes perciben los montos más bajos.

El ajuste mensual sigue el índice de inflación oficial.
Te puede interesar:

Tres datos claves para jubilados y pensionados de ANSES que hay que saber en abril 2026

Anses - Jubilación
El aumento mensual se calcula según la inflación informada oficialmente.

El aumento mensual se calcula según la inflación informada oficialmente.

Aumento para jubilados de ANSES en abril 2026

El incremento de abril responde al último dato del Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este ajuste mensual impacta directamente en los haberes previsionales. Con la suba del 2,9%, la jubilación mínima se ubicará en $380.319,31, mientras que otras prestaciones también se actualizarán en la misma proporción.

Bono de ANSES para jubilados en abril 2026

El bono extraordinario de $70.000 seguirá vigente en abril. Este refuerzo se otorga principalmente a quienes perciben la jubilación mínima, aunque también se liquida de forma proporcional para quienes cobran apenas superiores del mínimo e inferiores al umbral establecido. Con este adicional, el ingreso total de la jubilación mínima alcanzará los $450.319,31, lo que mejora el ingreso mensual frente al impacto de la inflación.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en abril 2026

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI y contempla diferentes fechas según el nivel de haberes.

Jubilados que cobran la mínima de ANSES

  • DNI terminado en 0: viernes 10 de abril

  • DNI terminado en 1: lunes 13 de abril

  • DNI terminado en 2: martes 14 de abril

  • DNI terminado en 3: miércoles 15 de abril

  • DNI terminado en 4: jueves 16 de abril

  • DNI terminado en 5: viernes 17 de abril

  • DNI terminado en 6: lunes 20 de abril

  • DNI terminado en 7: martes 21 de abril

  • DNI terminado en 8: miércoles 22 de abril

  • DNI terminado en 9: jueves 23 de abril

Anses - Jubilación
El cronograma de pagos se organiza por terminación de DNI.

El cronograma de pagos se organiza por terminación de DNI.

Jubilados que superan la mínima de ANSES

  • DNI terminado en 0 y 1: viernes 24 de abril

  • DNI terminado en 2 y 3: lunes 27 de abril

  • DNI terminado en 4 y 5: martes 28 de abril

  • DNI terminado en 6 y 7: miércoles 29 de abril

  • DNI terminado en 8 y 9: jueves 30 de abril

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La medida del Ministerio de Capital Humano busca modernizar y agilizar el acceso al transporte púbico.

SUBE gratis: quiénes pueden acceder al beneficio y cuándo estará disponible

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este jueves 26 de marzo

Cómo quedan los valores de AUH y Tarjeta Alimentar en abril 2026.

ANSES paga $161.582 a familias con un hijo: quiénes pueden acceder en abril 2026

Requisitos y montos de la APU por matrimonio en abril de 2026. 

ANSES deposita $119.275 por única vez a parejas: quiénes pueden acceder en abril 2026

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Embarazo, Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este miércoles 25 de marzo

APU por adopción en abril de 2026: montos, requisitos y cómo iniciar el trámite. 

ANSES deposita $476.268 por única vez en abril 2026: quiénes pueden acceder

Rating Cero

Lo más visto del momento en Netflix.
play

Esta serie de Netflix llegó a su fin con una película pero sus capítulos volvieron a ser de lo más visto: de cuál se trata

Antes y después del rostro de Denise Richards tras las intervenciones estéticas recientes.

La impresionante transformación de una actriz de los 90: su antes y después de las cirugías

Karol G cumplió un sueño y lo compartió en sus redes. 
play

Karol G cumplió un sueño de su adolescencia: "Un regalo increíble que la vida me guardó"

Rosalía en la primera media hora de su concierto en Milán.

El show de Rosalía en Milán duró solo media hora por un problema de salud: qué le pasó

El futbolista habría faltado al acuerdo que firmó con la empresaria por la escolaridad de sus hijas.

Mauro Icardi habría roto el acuerdo con Wanda Nara por sus hijas: "Ambas ausentes"

El Duki compartió un mensaje en respaldo a su novia, Emilia Mernes, tras la polémica con Tini Stoessel y otras famosas. 

El apoyo incondicional de Duki tras el descargo de Emilia Mernes: "Te amo con el alma"

últimas noticias

 

Caso Noelia Castillo Ramos: qué dice la Ley de Eutanasia en España

Hace 22 minutos
play

Impresionante incendio de un depósito de pinturas en Francisco Álvarez: una nube negra cubre el cielo

Hace 26 minutos
La práctica de la eutanasia en Argentina no es legal. 

Eutanasia en Argentina: ¿está penalizada? ¿Qué proyectos se presentaron? ¿Qué dice la Ley de Muerte Digna?

Hace 28 minutos
La escapada cerca de Buenos Aires que es un paraíso para los sentidos: paseos, tranquilidad y buen vino. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un destiño soñado con hoteles boutique y bodegas

Hace 33 minutos
5 consejos para remodelar el baño fácil y rápido sin necesidad de entrar en obra. 

Adiós a los baños "tristes": 5 opciones para darle toda la onda en 2026

Hace 37 minutos