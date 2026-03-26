Jubilados de ANSES: calendario confirmado con aumento en abril 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los nuevos haberes, el refuerzo mensual y el cronograma de cobros para el cuarto mes del año. Por + Seguir en







Los haberes se actualizan de manera automática cada mes. Pexels

Los haberes suben un 2,9% en abril según la inflación.

El bono de $70.000 continúa vigente para reforzar ingresos.

La jubilación mínima superará los $450.000 con el adicional.

El calendario de pagos ya está definido según terminación de DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) confirmó que en abril de 2026 los jubilados cobrarán con un aumento del 2,9%, el bono de $70.000 ya confirmado y un calendario de pagos definido de acuerdo a la terminación del DNI. Con esta combinación, los haberes vuelven a ajustarse por inflación mientras el refuerzo sigue siendo clave para sostener el ingreso mensual de quienes perciben los montos más bajos.

Anses - Jubilación El aumento mensual se calcula según la inflación informada oficialmente. Pexels Aumento para jubilados de ANSES en abril 2026 El incremento de abril responde al último dato del Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este ajuste mensual impacta directamente en los haberes previsionales. Con la suba del 2,9%, la jubilación mínima se ubicará en $380.319,31, mientras que otras prestaciones también se actualizarán en la misma proporción.

Bono de ANSES para jubilados en abril 2026 El bono extraordinario de $70.000 seguirá vigente en abril. Este refuerzo se otorga principalmente a quienes perciben la jubilación mínima, aunque también se liquida de forma proporcional para quienes cobran apenas superiores del mínimo e inferiores al umbral establecido. Con este adicional, el ingreso total de la jubilación mínima alcanzará los $450.319,31, lo que mejora el ingreso mensual frente al impacto de la inflación.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en abril 2026 El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI y contempla diferentes fechas según el nivel de haberes.

Jubilados que cobran la mínima de ANSES DNI terminado en 0: viernes 10 de abril

DNI terminado en 1: lunes 13 de abril

DNI terminado en 2: martes 14 de abril

DNI terminado en 3: miércoles 15 de abril

DNI terminado en 4: jueves 16 de abril

DNI terminado en 5: viernes 17 de abril

DNI terminado en 6: lunes 20 de abril

DNI terminado en 7: martes 21 de abril

DNI terminado en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminado en 9: jueves 23 de abril Anses - Jubilación El cronograma de pagos se organiza por terminación de DNI. Freepik Jubilados que superan la mínima de ANSES DNI terminado en 0 y 1: viernes 24 de abril

DNI terminado en 2 y 3: lunes 27 de abril

DNI terminado en 4 y 5: martes 28 de abril

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 29 de abril

DNI terminado en 8 y 9: jueves 30 de abril