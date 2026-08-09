Confirmado: estos tres grupos de ANSES continúan recibiendo el bono extra de $70.000 en agosto 2026 El organismo previsional confirmó los detalles del beneficio y el cronograma de pagos correspondiente a agosto. Por Agregar C5N en









Conocé cuales son los grupos de ANSES que recibirán el bono extra de $70.000 en agosto.

ANSES confirmó una nueva actualización y un refuerzo económico para un grupo de beneficiarios.

El pago adicional tendrá distintos criterios según los ingresos percibidos durante agosto.

El organismo informó quiénes podrán acceder al beneficio y cuáles son las condiciones.

Ya está definido el cronograma de pagos con las fechas según la terminación del DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que durante agosto de 2026 continuará otorgando el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. Además, este mes los beneficiarios recibirán el aumento del 1,9% correspondiente a la actualización por movilidad, calculada en base al último dato de inflación informado por el INDEC.

ANSES informó que el bono, que permanece sin cambios desde hace más de dos años, está destinado a tres grupos específicos de jubilados y pensionados. Además, aclaró que para cobrarlo, ya sea de manera completa o proporcional, los beneficiarios no podrán superar el tope de ingresos establecido para agosto.

¿A qué grupo de jubilados y pensionados les corresponde el bono de $70.000? Freepik Cuáles son los titulares de ANSES que recibirán los $70.000 extras en agosto 2026 De acuerdo con lo informado por el organismo previsional, el refuerzo económico de agosto estará destinado a tres grupos de beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

. Titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) .

. Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Con el aumento mensual del 1,9%, la jubilación mínima ascenderá a $419.775. El bono extraordinario de $70.000 se otorgará de manera completa o proporcional, según el haber de cada beneficiario. Quienes perciban $489.775 o más no accederán al refuerzo. La distribución será la siguiente:

Jubilados que cobren la mínima de $419.775: recibirán el bono completo de $70.000.

Jubilados que perciban más de $419.775 y menos de $489.775: cobrarán un bono proporcional.

Jubilados que cobren $489.775 o más: no recibirán el bono extraordinario. Conocé el cronograma completo de pagos durante agosto. Freepik Cuándo cobran los jubilados de ANSES en agosto 2026 Como ocurre todos los meses, ANSES organiza el cronograma de pagos según la terminación del DNI de cada beneficiario. En agosto, el calendario tendrá una modificación por el feriado del lunes 17, con motivo del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, por lo que ese día el organismo no realizará pagos.

ANSES informó que el cronograma de pagos de agosto para las jubilaciones mínimas y pensiones comenzará el 10 de agosto. En tanto, los beneficiarios que perciban haberes superiores al mínimo tendrán sus depósitos a partir del 25 de agosto. Este es el calendario completo: Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: a partir del 10 de agosto

DNI terminados en 1: a partir del 11 de agosto

DNI terminados en 2: a partir del 12 de agosto

DNI terminados en 3: a partir del 13 de agosto

DNI terminados en 4: a partir del 14 de agosto

DNI terminados en 5: a partir del 18 de agosto

DNI terminados en 6: a partir del 19 de agosto

DNI terminados en 7: a partir del 20 de agosto

DNI terminados en 8: a partir del 21 de agosto

DNI terminados en 9: a partir del 24 de agosto Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: a partir del 25 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 26 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 27 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 28 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 31 de agosto Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 0 y 1: a partir del 10 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 14 de agosto