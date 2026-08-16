16 de agosto de 2026 Inicio
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Así será el aumento de ANSES para jubilaciones, pensiones y AUH en septiembre 2026

Tras conocerse el dato de inflación de julio, el organismo previsional incrementará el monto de sus prestaciones. Conocé los nuevos valores.

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¿Cómo quedarán las jubilaciones

¿Cómo quedarán las jubilaciones, pensiones y AUH en septiembre tras el aumento?

  • Las prestaciones de ANSES tendrán una nueva actualización en septiembre.
  • El incremento alcanzará a jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones.
  • Los nuevos valores estarán determinados por el mecanismo de movilidad vigente.
  • El porcentaje aplicado se definió a partir del último dato oficial de inflación.

Las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social tendrán una actualización del 2,1% en septiembre de 2026. El incremento alcanzará a las jubilaciones, pensiones, AUH y otros beneficios, y estará determinado por la inflación de julio, que fue del 2,1%, según el dato difundido por el INDEC.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.
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La actualización de las jubilaciones y demás prestaciones de la ANSES se calcula a partir de la fórmula de movilidad vigente, establecida mediante el DNU 274/24. El mecanismo toma como referencia la evolución mensual de los precios para determinar los aumentos correspondientes.

Conocé como quedarán las prestaciones de ANSES en septiembre con el aumento del 2,1%.

Conocé como quedarán las prestaciones de ANSES en septiembre con el aumento del 2,1%.

Cómo será el aumento de ANSES para septiembre 2026

Desde marzo de 2024, las jubilaciones y pensiones se actualizan tomando como referencia el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con el aumento previsto para septiembre, los haberes previsionales quedarán establecidos en los siguientes montos, sin incluir el bono:

  • La jubilación mínima: $428.591,22.
  • La jubilación máxima: $2.884.013,07.
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $342.872,98.
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $300.014,12.
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $196.060,91.

El bono de refuerzo destinado a jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos suele definirse en los días previos al comienzo del calendario mensual de pagos. Este adicional se mantiene sin cambios desde hace dos años, con un monto de hasta $70.000 mensuales.

Esto cobrarán los jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y otras asignaciones.

Esto cobrarán los jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y otras asignaciones.

Por su parte, la AUH y otras asignaciones quedarían de la siguiente manera a partir de septiembre:

  • La Asignación Universal por Hijo (AUH): $154.015,81.
  • La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $154.015,81.
  • La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $77.017,09 para el primer escalón de ingresos.
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