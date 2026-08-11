Cuándo cobro ANSES: Jubilaciones, AUE y AUH; Pago Único, y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 12 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 12 de agosto de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo; Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo ; Asignación por Embarazo; Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

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El organismo detalló que podrán cobrar este miércoles los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 2.

Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este miércoles con DNI finalizado en 2.

El organismo detalló que quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar lo correspondiente este miércoles con DNI culminado en 2.

El organismo detalló que los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 11 de septiembre.

ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

El organismo detalló que los beneficiarios de Asignaciones por Prenatal y por Maternidad pueden cobrar este miércoles 12 de agosto con DNI finalizados entre 2 y 3.

ANSES: Asignaciones de pago único

ANSES comunicó que las titulares de la Asignacion de pago único, Matrimonio, Adopción y Nacimiento, percibirán sus beneficios del mes de agosto hasta el 11 de septiembre con todas lsa terminaciones de DNI.

ANSES: Pensiones No Contributivas

Quienes cuenten con Pensiones No Contributivas pueden cobrar este miércoles 12 de agosto con DNI finalizados entre 4 y 5.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 11 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.