26 de marzo de 2026 Inicio
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Tres datos claves para jubilados y pensionados de ANSES que hay que saber en abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los principales puntos que impactarán en los haberes del cuarto mes del año.

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El ajuste mensual sigue el índice de inflación oficial.

El ajuste mensual sigue el índice de inflación oficial.

Pexels

  • Los haberes tendrán un aumento del 2,9% en abril según la inflación.

  • Se mantiene el bono de $70.000 para ingresos más bajos.

  • La jubilación mínima superará los $380.000 sin refuerzo.

  • El calendario de pagos ya fue definido según terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) confirmó tres datos clave para jubilados y pensionados en abril de 2026: habrá un aumento del 2,9%, continuará el bono de $70.000 y ya está definido el calendario de pagos según la terminación del DNI.

Los haberes se actualizan de manera automática cada mes.
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Jubilados de ANSES: calendario confirmado con aumento en abril 2026

Anses - Jubilación
El bono refuerza los ingresos de quienes cobran menos.

El bono refuerza los ingresos de quienes cobran menos.

Aumento para jubilados y pensionados de ANSES en abril 2026

El incremento se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con esta actualización, los haberes previsionales se ajustan automáticamente todos los meses. En abril, la jubilación mínima pasará a $380.319, mientras que otras prestaciones también se actualizan en el mismo porcentaje, manteniendo el esquema de movilidad vigente.

Bono de ANSES para jubilados y pensionados en abril 2026

El bono de $70.000 continuará vigente y se pagará junto con los haberes. Este refuerzo está dirigido principalmente a quienes cobran la jubilación mínima y se otorga de manera proporcional a quienes perciben menos hasta alcanzar ese monto. Con este adicional, el ingreso total para la mínima alcanzará los $450.319 en abril.

Jubilados y pensionados de ANSES: cuándo cobro en abril 2026

El calendario de pagos fue definido por Anses y se organiza según la terminación del DNI.

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril

  • DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminado en 0: viernes 10 de abril

  • DNI terminado en 1: lunes 13 de abril

  • DNI terminado en 2: martes 14 de abril

  • DNI terminado en 3: miércoles 15 de abril

  • DNI terminado en 4: jueves 16 de abril

  • DNI terminado en 5: viernes 17 de abril

  • DNI terminado en 6: lunes 20 de abril

  • DNI terminado en 7: martes 21 de abril

  • DNI terminado en 8: miércoles 22 de abril

  • DNI terminado en 9: jueves 23 de abril

Anses - Jubilación
El calendario organiza los pagos según DNI.

El calendario organiza los pagos según DNI.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril

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