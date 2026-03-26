Tres datos claves para jubilados y pensionados de ANSES que hay que saber en abril 2026

El ajuste mensual sigue el índice de inflación oficial.
Pexels
Los haberes tendrán un aumento del 2,9% en abril según la inflación.
Se mantiene el bono de $70.000 para ingresos más bajos.
La jubilación mínima superará los $380.000 sin refuerzo.
El calendario de pagos ya fue definido según terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) confirmó tres datos clave para jubilados y pensionados en abril de 2026: habrá un aumento del 2,9%, continuará el bono de $70.000 y ya está definido el calendario de pagos según la terminación del DNI.
Aumento para jubilados y pensionados de ANSES en abril 2026
El incremento se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con esta actualización, los haberes previsionales se ajustan automáticamente todos los meses. En abril, la jubilación mínima pasará a $380.319, mientras que otras prestaciones también se actualizan en el mismo porcentaje, manteniendo el esquema de movilidad vigente.
Bono de ANSES para jubilados y pensionados en abril 2026
El bono de $70.000 continuará vigente y se pagará junto con los haberes. Este refuerzo está dirigido principalmente a quienes cobran la jubilación mínima y se otorga de manera proporcional a quienes perciben menos hasta alcanzar ese monto. Con este adicional, el ingreso total para la mínima alcanzará los $450.319 en abril.
Jubilados y pensionados de ANSES: cuándo cobro en abril 2026
El calendario de pagos fue definido por Anses y se organiza según la terminación del DNI.
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril
DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril
DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril
DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril