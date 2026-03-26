Tres datos claves para jubilados y pensionados de ANSES que hay que saber en abril 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los principales puntos que impactarán en los haberes del cuarto mes del año. Por + Seguir en







El ajuste mensual sigue el índice de inflación oficial. Pexels

Los haberes tendrán un aumento del 2,9% en abril según la inflación.

Se mantiene el bono de $70.000 para ingresos más bajos.

La jubilación mínima superará los $380.000 sin refuerzo.

El calendario de pagos ya fue definido según terminación del DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) confirmó tres datos clave para jubilados y pensionados en abril de 2026: habrá un aumento del 2,9%, continuará el bono de $70.000 y ya está definido el calendario de pagos según la terminación del DNI.

Anses - Jubilación El bono refuerza los ingresos de quienes cobran menos. Pexels Aumento para jubilados y pensionados de ANSES en abril 2026 El incremento se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con esta actualización, los haberes previsionales se ajustan automáticamente todos los meses. En abril, la jubilación mínima pasará a $380.319, mientras que otras prestaciones también se actualizan en el mismo porcentaje, manteniendo el esquema de movilidad vigente.

Bono de ANSES para jubilados y pensionados en abril 2026 El bono de $70.000 continuará vigente y se pagará junto con los haberes. Este refuerzo está dirigido principalmente a quienes cobran la jubilación mínima y se otorga de manera proporcional a quienes perciben menos hasta alcanzar ese monto. Con este adicional, el ingreso total para la mínima alcanzará los $450.319 en abril.

Jubilados y pensionados de ANSES: cuándo cobro en abril 2026 El calendario de pagos fue definido por Anses y se organiza según la terminación del DNI.

Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril Jubilados que cobran la mínima DNI terminado en 0: viernes 10 de abril

DNI terminado en 1: lunes 13 de abril

DNI terminado en 2: martes 14 de abril

DNI terminado en 3: miércoles 15 de abril

DNI terminado en 4: jueves 16 de abril

DNI terminado en 5: viernes 17 de abril

DNI terminado en 6: lunes 20 de abril

DNI terminado en 7: martes 21 de abril

DNI terminado en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminado en 9: jueves 23 de abril Anses - Jubilación El calendario organiza los pagos según DNI. Freepik Jubilados que superan la mínima DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril