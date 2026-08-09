9 de agosto de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: Jubilaciones, AUE y AUH; Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 10 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 10 de agosto de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo; Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo; Asignación por Embarazo; Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

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Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

El organismo detalló que podrán cobrar este lunes los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 0.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este lunes con DNI finalizado en 0.

Asignación Por Embarazo

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar lo correspondiente este lunes con DNI culminado en 0.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

El organismo detalló que los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 11 de septiembre.

Pensiones No Contributivas

Quienes cuenten con Pensiones No Contributivas pueden cobrar este lunes 10 de agosto con DNI finalizados en 0 y 1.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes desde el 10/08 al 11/09, con cualquier finalización de DNI.

Desempleo Plan 2

El organismo oficial detalló que los beneficiarios de la prestación por Desempleo Plan 2 perciben sus montos de julio con todas las terminaciones del DNI hasta el 11 de agosto.

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