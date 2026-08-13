13 de agosto de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este viernes 14 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 14 de agosto de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Progresar.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.
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ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

El organismo detalló que podrán cobrar este viernes los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 4.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este viernes con DNI finalizado en 4.

Asignación Por Embarazo

El organismo detalló que quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar lo correspondiente este viernes con DNI culminado en 4.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Quienes cuenten con Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad podrán cobrar este viernes con DNI finalizado en 6 y 7.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Anses comunicó que las titulares de la Asignacion de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento percibirán sus beneficios del mes de agosto hasta el 11 de septiembre con todas las terminaciones de DNI.

Pensiones No Contributivas

Quienes cuenten con Pensiones No Contributivas pueden cobrar este viernes con DNI finalizados entre 6 y 7.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 11 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

Progresar

Los que cuenten con Progresar pueden percibir sus haberes este viernes con DNI culminado en 2 y 3.

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