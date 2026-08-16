Cómo podés saber cuantos años de aportes tenes en ANSES La herramienta permite acceder a información clave sobre los aportes registrados y detectar a tiempo posibles diferencias en los datos laborales. Por Agregar C5N en









Así podés consultar cuantos años de aporte tenés en ANSES.

ANSES ofrece una herramienta online para conocer los aportes registrados durante la vida laboral.

La consulta puede realizarse desde distintas plataformas digitales y requiere la Clave de la Seguridad Social.

Revisar periódicamente la información permite detectar posibles inconsistencias en los registros.

El sistema también permite comprobar los períodos declarados según el tipo de actividad laboral. A través de la Historia Laboral de ANSES, los trabajadores pueden acceder de forma online al detalle de los períodos registrados y los aportes previsionales realizados durante su vida laboral. La consulta integra los datos informados por los empleadores y aquellos vinculados con actividades desarrolladas de manera independiente.

La consulta se realiza de forma virtual, sin necesidad de acudir a una oficina, y permite descargar o imprimir la constancia con la información registrada. Para acceder al sistema, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social.

La consulta es virtual y es necesario contar con Clave de la Seguridad Social. Freepik Consultar estos datos de manera recurrente permite verificar que los períodos laborales estén registrados correctamente y advertir a tiempo posibles inconsistencias. De esta forma, se pueden identificar diferencias que eventualmente podrían influir en la futura jubilación.

De qué forma podés saber los años de aportes en ANSES Existen distintas opciones digitales para consultar los períodos laborales registrados. En el sitio web Mi ANSES, hay que ingresar con la Clave de la Seguridad Social y dirigirse a "Trabajo" para luego seleccionar "Consultar Historia Laboral". También se puede acceder desde la app oficial de Mi ANSES para teléfonos celulares, allí se debe ir a "Mis datos" y luego a "Mi historial laboral".

Se puede consultar desde los sitios web oficiales y también desde la app Mi ANSES. Freepik La consulta también está disponible en la página oficial de ANSES, dentro de "Trámites y servicios" y posteriormente en "Historia Laboral". Al completar el acceso, el sistema permite visualizar la información registrada y obtener una constancia de la trayectoria laboral.

La Historia Laboral de ANSES permite a los trabajadores en relación de dependencia verificar los períodos declarados por sus empleadores a través de las declaraciones juradas presentadas ante el organismo. Además, se pueden detectar meses no registrados y, en esos casos, reunir documentación que respalde la relación laboral. Para autónomos y monotributistas, el sistema también muestra los períodos incorporados y las remuneraciones asociadas.