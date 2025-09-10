Tobey Maguire estuvo en Londres e ilusionó a los fans de Marvel con una nueva aparición como Spiderman El actor apareció en Londres y vuelve a sonar fuerte en el film del superhéroe. Los fanáticos esperan que la compañía junte de nuevo a los tres Peter Parker en pantalla.







El contexto de Marvel hace que la aparición de los tres Spider-Man sea más que una ilusión.

Tobey Maguire apareció en Londres y volvió a encender la ilusión de los fanáticos de Spider-Man. Parece que Marvel podría estar preparando algo grande, y todos se preguntan si veremos al primer Peter Parker junto a Andrew Garfield y Tom Holland en la pantalla grande, dentro de la saga que ya tiene a los seguidores al borde de la locura.

Desde que Spider-Man 3 cerró la saga de Tobey Maguire en 2007, los fanáticos del arácnido quedaron con las ganas de ver Spider-Man 4, cancelada por Sony Pictures. Pero más de 15 años después, la posibilidad de que el primer Peter Parker vuelva a la acción se vuelve real. Y es que justo la presencia de Maguire en Londres coincidió con el rodaje de Spider-Man: Brand New Day y Avengers: Doomsday, lo cual disparó todo tipo de rumores.

marvellll A dónde se lo vio a Tobey Maguire y por qué ilusiona a los fans de Marvel Según reporta Comic Book Movie, estos próximos proyectos podrían incorporar elementos multiversales, lo que abriría la puerta a que Peter Parker #1 (Maguire), Peter Parker #2 (Garfield) y Peter Parker #3 (Holland) compartan pantalla nuevamente. Para Sony, esto sería un golpe de efecto para los seguidores del personaje, y también un movimiento estratégico: los tres Spider-Man juntos son sinónimo de interés masivo y de potencial recaudación en taquilla.

Recordemos que Maguire dejó claro anteriormente cómo se sintió con esta experiencia: "Trabajar con Andrew [Garfield] y Tom [Holland] fue muy valioso para mí, realmente fue especial, una experiencia muy rica para mí en todos los sentidos. Me revivió el interés por actuar. Sintió como una verdadera hermandad, que era lo que buscábamos también, para nosotros y para los personajes".

El contexto de Marvel hace que la aparición de los tres Spider-Man sea más que una ilusión: Spider-Man: Brand New Day, dirigido por Destin Daniel Cretton con guion de Chris McKenna y Erik Sommers, llegará a los cines el 31 de julio de 2026, mientras que Avengers: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026. Ambos proyectos podrían integrar multiverso de formas diferentes, creando oportunidades para que Maguire y Garfield vuelvan a compartir pantalla con Holland en una saga que sigue explorando los límites narrativos del Universo Marvel.

AVANGERS Según medios y entrevistas recientes, los dos actores están dispuestos a regresar. Maguire confesó: "Cuando me llamaron al principio… pensé, ‘¡Finalmente!’ Me sentí agradecido; estuve realmente abierto, de inmediato, a hacerlo. ¡No sin nervios! Pero poder aparecer con gente talentosa y creativa y actuar juntos… fue simplemente un sí". Si se confirma, sería por un lado un hito para los fanáticos y, por el otro, Sony y Marvel podrían cerrar esta etapa del multiverso de manera contundente, mientras los fans siguen expectantes y atentos a cualquier señal que indique que los tres Spider-Man volverán finalmente a ser una realidad. Spider-Man Brand New Day Marvel Studios