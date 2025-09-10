La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito que tiene un paseo natural encantador

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, un rincón bonaerense combina historia ferroviaria, paisajes verdes y mesas repletas de platos caseros.

En la localidad de Exaltación de la Cruz, existe un pueblito ideal para conectarse con la naturaleza y disfrutar de las mejores parrillas al aire libre.

A veces el ruido, el tránsito y el cemento hacen que uno sienta la necesidad de desconectar, aunque sea por unas horas. En ese sentido, en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires hay varios lugares donde se puede disfrutar de la tranquilidad y buena comida.

Los pueblos bonaerenses suelen ofrecer eso que en la ciudad escasea: aire puro, ritmo pausado y una cercanía con la historia local que se palpa en cada esquina. No hace falta recorrer cientos de kilómetros para toparse con propuestas diferentes, algunas conocidas por sus parrillas, otras por su legado ferroviario o simplemente por la calidez de su gente.

En ese mapa de escapadas cortas aparece Diego Gaynor , un poblado de Exaltación de la Cruz que desde hace unos años empezó a ganar visitantes fieles. Quienes llegan encuentran calles de tierra bordeadas de arboledas, parrillas que ya son famosas en la zona y un paseo ecológico, que sorprende a los que buscan un contacto más cercano con la naturaleza.

Está ubicado dentro del partido de Exaltación de la Cruz , a unos 99 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El pueblo nació alrededor de la vieja estación del Ferrocarril Central Argentino, hoy convertida en museo, y conserva ese aire ferroviario que le da identidad. Su tamaño reducido y su entorno rural lo hacen ideal para quienes buscan salir del clásico circuito turístico.

El plan más buscado es comer. Las parrillas son las estrellas del lugar , con propuestas que incluyen costillares al asador, empanadas fritas y escabeches caseros. Algunos restaurantes ofrecen menús de varios pasos con postres interminables, aunque es clave reservar con anticipación porque solo abren los fines de semana y feriados.

Para los que prefieren la pasta, también hay alternativas caseras de ravioles y sorrentinos acompañados de carnes como ojo de bife o entraña. Y en la sobremesa no faltan los clásicos flanes o panqueques.

Pero no todo se reduce al plato. El pueblo invita a recorrer su estación-museo, donde se pueden conocer objetos y relatos del pasado ferroviario. Además, existe un paseo ecológico con senderos que permiten caminar entre paisajes pampeanos, lagunas y caminos arbolados, un plan perfecto para quienes llegan con la bici o quieren estirar las piernas después del almuerzo.

DIEGO GAYNOR- FOTO X GUIDO RODRIGUEZ

Cómo llegar a Diego Gaynor

En auto, la manera más directa es salir desde la Ciudad por Panamericana (ramal Pilar), continuar por la Ruta 8 hasta el kilómetro 91 y tomar el desvío hacia Diego Gaynor. El recorrido demanda alrededor de dos horas, según el tránsito.

En tren, se puede tomar la línea Mitre desde Retiro hasta Capilla del Señor. Desde allí restan unos 14 kilómetros, que se pueden hacer en remis o combis locales.