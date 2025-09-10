10 de septiembre de 2025 Inicio
Docentes de la UBA dictarán más de 40 clases públicas en Plaza de Mayo

La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires informó que se llevarán a cabo reuniones abiertas y charlas desde las 9:30 y hasta las 18:30. Además, se desarrollará un panel debate llamado "Garrahan, universidad, ciencia y tecnología. Su defensa", compuesto por investigadores, trabajadores y profesores.

Habrá clases públicas de Química General

Habrá clases públicas de Química General, Álgebra, Sociología, Matemática, Algoritmos y estructura de datos, Teoría de la computación, Filosofía, Introducción al Pensamiento Científico, Sociedad y Estado, Microbiología, Cálculo numérico, entre otras.

En el marco del reclamo por la reglamentación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Senado el pasado 22 de agosto, docentes de la UBA dictarán más de 40 clases públicas en Plaza de Mayo. La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires informó que se llevarán a cabo reuniones abiertas y charlas desde las 9:30 y hasta las 18:30.

Desde AGD-UBA comunicaron que se realizarán clases públicas de Química General, Álgebra, Sociología, Matemática, Algoritmos y estructura de datos, Teoría de la computación, Filosofía, Introducción al Pensamiento Científico, Sociedad y Estado, Microbiología, Cálculo numérico, entre otras.

Entre las actividades destacadas se destaca un panel debate sobre "Garrahan, universidad, ciencia y tecnología. Su defensa" con dirigentes de la lucha del hospital pediátrico. Además de charlas con Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigador del Conicet; Valeria Edelsztein, investigadora y divulgadora científica; Gonzalo Sanz Cerbino, secretario adjunto de ATE Conicet y Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA.

Todos los decanos de la UBA reclamaron a Javier Milei reglamentar la Ley de Financiamiento Universitario

Los decanos de las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) le reclamaron al presidente Javier Milei que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, y pidieron que no la vete porque es "imprescindible" para sostener la educación superior pública y de calidad.

Las autoridades de la UBA grabaron un video de poco más de un minuto de duración que se publicó este lunes en redes sociales. "Queremos seguir enseñando. Queremos seguir aprendiendo dentro de nuestras aulas con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones", remarcaron.

"Cada vez más seguido escuchamos que docentes, investigadores, estudiantes y no docentes tienen que dejar sus facultades porque no llegan a fin de mes. No queremos que nadie quede afuera. La Ley de Financiamiento Universitario es imprescindible para sostener la excelencia de la universidad pública", agregaron.

Los decanos destacaron que "o se trata de ideologías" ni "partidismos", sino de "cuidar lo que nos une y nos enorgullece: el valor de la educación pública". "La UBA es de quienes estudian, de quienes enseñan, y de quienes encuentran en ella atención, respuestas, cuidado y profesionales de excelencia", señalaron.

"Esta ley no es contra nadie. Es a favor de todos. Pedimos al Poder Ejecutivo Nacional que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario, que se implemente cuanto antes para poder seguir siendo lo que somos. Cuidemos lo que nos une. Cuidemos lo que funciona. Cuidemos la educación pública. Cuidemos la UBA", concluyeron.

