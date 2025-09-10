IR A
Grego Rossello contó la interna en Luzu TV y reveló los motivos por los que renunció

El influencer habló de su pasado en el canal de streaming y se refirió a su relación con Nico Occhiato, luego de irse a Olga.

Redes sociales

El influencer Grego Rossello se refirió a su salida de Luzu TV luego de tener un programa propio y sobre su llegada a Olga, en medio de las polémicas y la guerra del streaming. Además, se refirió a su relación con Nico Occhiato, la cual se rompió luego de que el empresario confirme su noviazgo con Flor Jazmín Peña.

El conductor de LAM, Pepe Ochoa, le preguntó en LAM a Rossello si el dueño de Luzu TV tenía códigos: “No sé, yo laburé muy bien con Nico, esa es la verdad". Y, ante la consulta de Yanina Latorre sobre su salida, contó que fue por un cambio de grilla.

“La verdad, no pensé que iba a andar bien la tarde como anduvo, que le está yendo muy bien, y decidí irme", agregó.

Respecto al romance de Occhiato con Flor Jazmín, exnovia de su amigo Agustín Franzoni, contó: "Sí, obvio que me incomodó la situación. Agus era mi amigo... vi toda esa situación. Lógicamente que me incomodó, pero yo no iba a tomar mis decisiones laborales por eso tampoco".

En cuanto a su relación con Occhiato sumó: "Si yo me siento acá y hablo mal de Nicolás, sería muy injusto, porque también es la persona que a mí me dio un programa, que me dio un lugar muy importante en un momento".

Sin embargo, cuando le preguntaron si uno de los motivos por los cuales se fue tiene que ver con el romance, esquivó: “Pasapalabra”.

