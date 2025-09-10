10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei formalizó la conformación de la mesa federal a la espera de respuesta de los gobernadores

El Presidente lleva a cabo un nuevo encuentro con los miembros de su Gabinete para continuar con el análisis de la derrota en las elecciones bonaerenses y luego de ratificar el rumbo económico. Designó a Lisandro Catalán como nuevo Ministro del Interior.

Por

El Gobierno recibió el respaldo del FMI al plan económico. 

Te puede interesar:

Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes: hablará en cadena nacional

Además del encuentro en Balcarse 50, desde el Ejecutivo esperan respuestas de los gobernadores provinciales a la convocatoria de una mesa de dialogo federal realizada por el vocero presidencial Manuel Adorni. Los mandatarios provinciales tuvieron una primera reacción de rechazo y denunciaron que solo se enteraron por un mensaje de redes y no hubo un llamado formal.

Embed - MESA POLÍTICA: EL GOBIERNO SIN AUTOCRÍTICA NI REACCIÓN y a PURA INTERNA

El encuentro se inció a las 9.30 horas en el Salón Eva Perón al cual asisten la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; su asesor, Santiago Caputo; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También forman parte el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Gerardo Werthein (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

Javier Milei
Javier Milei y su discurso luego de la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses.

Javier Milei y su discurso luego de la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses.

Se trata del tercer encuentro en menos de 72 hs que la Casa Rosada es testigo de un cóncalve libertario para intenar modificar el rumbo político del Gobierno y bucar alternativas de cara a futuro.

Finalizado el primer encuentro, la cuenta oficial de La Libertad Avanza publicó un mensaje en su cuenta de X donde aseguró que buscarán trabajar "para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad".

"Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron", sumó.

Tuit de LLA reunión

Desde el espacio libertario recordaron que "nos metimos en esto para cambiar de raíz este país" y "es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen. La libertad avanza o Argentina retrocede".

El Gobierno formalizó la conformación de la mesa federal

El presidente replicó un mensaje del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, donde anunció la consititución de la mesa federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo; y el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1965759216851046416&partner=&hide_thread=false

"En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio", señaló el funcionario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Señal para los gobernadores: Milei rearmó el Ministerio del Interior y designó al frente a Lisandro Catalán

El currículum de Catalán.

Quién es Lisandro Catalán, el nuevo encargado del Ministerio del Interior

Axel Kicillof: El FMI tiene un papel de responsabilidad en el gobierno de Milei.

Axel Kicillof: "El FMI tiene un papel de responsabilidad en el gobierno de Milei"

La humorista habló sobre su presente junto al Presidente.

Fátima Flórez reveló qué pasó con Javier Milei en Las Vegas: "El me dijo..."

play

El Mago sin Dientes fue hasta la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei, pero lo rebotaron en la puerta

play

Luego del revés en las urnas, La Libertad Avanza presentó la mesa política de provincia de Buenos Aires

Rating Cero

La maratón gratuita de la saga está disponible en el canal oficial de Lionsgate Movies hasta el 14 de septiembre.
play

Transmiten gratis la saga completa de Crepúsculo y quedan pocos días para verla

Ángel de Brito se enteró de la renuncia de una integrante de Bondi Live.

Inesperada renuncia en Bondi Live, en medio de las vacaciones de Ángel de Brito

Rossello contó toda la interna en Luzu TV 

Grego Rossello contó la interna en Luzu TV y reveló los motivos por los que renunció

El llamativo vestido de Evangelina Anderson.

Con un look mexicano: Evangelina Anderson lució un vestido gris metalizado extra ajustado

El cielo sí existe, ya está disponible en Netflix y es tendencia.
play

El cielo sí existe es la conmovedora película que está en tendencia en Netflix: de qué se trata

Úrusla y el Chino tendrán su primer hijo.

La reacción de la madre del Chino Darín ante el embarazo de Úrsula Corberó

últimas noticias

El policía en el interior de la escuela de Mendoza. 

El tenso momento entre un policía y la adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "No, corazón, no"

Hace 9 minutos
Para lograr la textura perfecta consiste en incorporar claras batidas a punto nieve.

El ingrediente secreto para hacer un budín de pan esponjoso y sabroso

Hace 9 minutos
Una famosa cocinera reveló el truco definitivo para que las verduras de hojas verdes duren mucho más.

Una famosa cocinera e influencer reveló el truco para guardar las verduras de hojas verdes

Hace 12 minutos
Alarma en la escuela secundaria: la desigualdad en matemática creció 30% en la última década

Alarma en las secundaria: la desigualdad en matemática creció 30% en la última década

Hace 12 minutos
Esta es la tendencia que te hará lucir de una forma única e innovadora en septiembre 2025.

Nuevos estilos: esta es la tendencia que te hará lucir de una forma única e innovadora en septiembre 2025

Hace 22 minutos