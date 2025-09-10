Javier Milei formalizó la conformación de la mesa federal a la espera de respuesta de los gobernadores

El Presidente lleva a cabo un nuevo encuentro con los miembros de su Gabinete para continuar con el análisis de la derrota en las elecciones bonaerenses y luego de ratificar el rumbo económico. Designó a Lisandro Catalán como nuevo Ministro del Interior.

El presidente Javier Milei encabeza este miércoles una nueva reunión de la mesa política , conformada de manera urgente luego de la dura derrota libertaria en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Además, formalizó la creación de la mesa federal y desginó a Lisandro Catalán como nuevo Ministro del Interior, en un clara señal y gesto a los gobernadores.

Conformada por ministros y miembros del Gabinete, la mesa política analiza la realidad política y los pasos a seguir de cara a octubre. Por su parte, el equipo económico ratificó el rumbo económico y recibió resplado del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además del encuentro en Balcarse 50, desde el Ejecutivo esperan respuestas de los gobernadores provinciales a la convocatoria de una mesa de dialogo federal realizada por el vocero presidencial Manuel Adorni. Los mandatarios provinciales tuvieron una primera reacción de rechazo y denunciaron que solo se enteraron por un mensaje de redes y no hubo un llamado formal.

El encuentro se inció a las 9.30 horas en el Salón Eva Perón al cual asisten la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; su asesor, Santiago Caputo; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También forman parte el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Gerardo Werthein (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

Se trata del tercer encuentro en menos de 72 hs que la Casa Rosada es testigo de un cóncalve libertario para intenar modificar el rumbo político del Gobierno y bucar alternativas de cara a futuro.

Finalizado el primer encuentro, la cuenta oficial de La Libertad Avanza publicó un mensaje en su cuenta de X donde aseguró que buscarán trabajar "para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad".

"Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron", sumó.

Desde el espacio libertario recordaron que "nos metimos en esto para cambiar de raíz este país" y "es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen. La libertad avanza o Argentina retrocede".

El Gobierno formalizó la conformación de la mesa federal

El presidente replicó un mensaje del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, donde anunció la consititución de la mesa federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo; y el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalano.

"En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio", señaló el funcionario.