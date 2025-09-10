Nueva jornada de protestas en Francia en rechazo a los ajustes del Gobierno: al menos 250 detenidos Bajo el lema "Bloqueemos todo", los manifestantes se movilizaron en las calles en rechazo a los recortes presupuestarios y tras la renuncia del primer ministro François Bayrou. Por







Cientos de manifestantes salieron a las calles, incendiaron contenedores de basura y se enfrentaron con la policía en Francia, en rechazo a los recortes presupuestarios del Gobierno de Emmanuel Macron. Esto ocurre tras la renuncia del primer ministro François Bayrou, después de que los diputados votaran en contra de su plan de ajuste.

Los manifestantes autoconvocados bajo la consigna "bloqueemos todo", en contra del plan presupuestario 2026 propuestos por el primer ministro François Bayrou, que horas después renunció a su puesto, generó más de 200 arrestos a nivel nacional, informaron de France24.

Paris is on fire



People across France are protesting against Macron



At least 200 arrests have been reported so far https://t.co/vybuQHDFIv pic.twitter.com/YARjKtLHVU — RT (@RT_com) September 10, 2025 El nivel de disturbios generó la quema de contenedores de basura, enfrentamientos con la policía, hasta el incendio de un restaurante local en el centro de París. El Gobierno francés desplegó a más de 80 mil policías en las calles para contener a las personas movilizadas. En medio de las protestas, Sébastien Lecornu, fue nombrado como primer ministro del interior en la noche del martes.

"Debe haber cambios, no solo en la forma o el método, sino en el fondo. Hoy no habrá un discurso importante. A partir de esta tarde, me reuniré con miembros de los principales partidos políticos y, en los próximos días, con otros partidos políticos, sindicatos y yo mismo, tendré la oportunidad de explicarme ante el pueblo francés", declaró a la hora de asumir el cargo, según medios locales.

Según Reuters, en la ciudad de París, "la policía lanzó gases lacrimógenos contra jóvenes que bloqueaban la entrada a una escuela secundaria y los bomberos retiraron objetos quemados de una barricada", también impidieron que "un grupo grande de unos 1.000 manifestantes entrara a la estación de tren Gare du Nord de la ciudad".