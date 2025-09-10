Con un look mexicano: Evangelina Anderson lució un vestido gris metalizado extra ajustado

El llamativo vestido de Evangelina Anderson. Redes sociales

Evangelina Anderson es una de las personalidades más influyentes del país, y su impacto en redes sociales suele ser muy grande. En esta ocasión, la modelo y panelista de Los 8 escalones decidió compartir algunas postales de su viaje a México, tras su reciente separación de su ex pareja, el futbolista Martín Demichelis.

Dentro del carrete de fotos se pudo ver una constante: un vestido gris metálico ajustado al cuerpo que la mediática lució durante una jornada, la cual fue la gran estrella dentro de las imágenes. Con la espalda abierta y un corte que le llegaba a la altura de los muslos, Anderson encendió las redes con su arriesgado look. Asimismo, su estadía en México se hizo notar por sus accesorios: un sombrero mariachi y unas maracas.

Captura de pantalla 2025-09-09 080651 La publicación cosechó más de 65.000 "me gusta" y miles de comentarios por parte de sus seguidores en Instagram. "La que puede puede y las viejas critican", "No solo es hermosa, además es BUENA te mereces lo mejor" y "No puedo creer lo que se perdió Demichellis!! Bellísima mujer", fueron los comentarios más destacados.

En el marco de la separación de Anderson y Demichelis, apareció L-Gante como tercero, ya que fue vinculado amorosamente con la modelo por un llamativo gesto que él había tenido con ella en redes sociales. Ahora, el cantante de cumbia volvió a sorprender con su reacción ante otra publicación de Anderson.

Los usuarios de Instagram se quedaron impactados cuando se dieron cuenta de que L-Gante le dio “me gusta” a la publicación que había compartido Evangelina. En las imágenes, la figura aparecía posando en microbikini en la piscina del hotel en el que se hospeda en estos días en Cancún.

Anderson vs L-Gante La mujer de Demichelis mostró en las redes un mensaje polémico del cantante hacia ella. Redes Sociales “¿Por qué L-Gante de repente le pone like a todo a Evangelina?“, se preguntó una internauta que notó esta actitud del cantante. De todas formas, en una entrevista meses atrás, la modelo admitió que no lo conoce.