Con un look mexicano: Evangelina Anderson lució un vestido gris metalizado extra ajustado

La modelo y mediática compartió imágenes de su último viaje a México, en las cuales destacó un impresionante look.

El llamativo vestido de Evangelina Anderson.

Evangelina Anderson es una de las personalidades más influyentes del país, y su impacto en redes sociales suele ser muy grande. En esta ocasión, la modelo y panelista de Los 8 escalones decidió compartir algunas postales de su viaje a México, tras su reciente separación de su ex pareja, el futbolista Martín Demichelis.

Martín Demichelis y Evangelina Anderson se separaron tras 17 años.
Evangelina Anderson confirmó su presente romántico: "Estoy de vacaciones y..."

Dentro del carrete de fotos se pudo ver una constante: un vestido gris metálico ajustado al cuerpo que la mediática lució durante una jornada, la cual fue la gran estrella dentro de las imágenes. Con la espalda abierta y un corte que le llegaba a la altura de los muslos, Anderson encendió las redes con su arriesgado look. Asimismo, su estadía en México se hizo notar por sus accesorios: un sombrero mariachi y unas maracas.

La publicación cosechó más de 65.000 "me gusta" y miles de comentarios por parte de sus seguidores en Instagram. "La que puede puede y las viejas critican", "No solo es hermosa, además es BUENA te mereces lo mejor" y "No puedo creer lo que se perdió Demichellis!! Bellísima mujer", fueron los comentarios más destacados.

El me gusta de L-Gante a Evangelina Anderson

En el marco de la separación de Anderson y Demichelis, apareció L-Gante como tercero, ya que fue vinculado amorosamente con la modelo por un llamativo gesto que él había tenido con ella en redes sociales. Ahora, el cantante de cumbia volvió a sorprender con su reacción ante otra publicación de Anderson.

Los usuarios de Instagram se quedaron impactados cuando se dieron cuenta de que L-Gante le dio “me gusta” a la publicación que había compartido Evangelina. En las imágenes, la figura aparecía posando en microbikini en la piscina del hotel en el que se hospeda en estos días en Cancún.

Anderson vs L-Gante
La mujer de Demichelis mostró en las redes un mensaje polémico del cantante hacia ella.

“¿Por qué L-Gante de repente le pone like a todo a Evangelina?“, se preguntó una internauta que notó esta actitud del cantante. De todas formas, en una entrevista meses atrás, la modelo admitió que no lo conoce.

Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante.
Tras casi dos décadas juntos, Evangelina Anderson y Martín Demichelis anunciaron su separación, ¿quién es el cantante que la estaría cortejando?

El elegante look que mostró Evangelina Anderson en sus redes sociales.

El policía en el interior de la escuela de Mendoza. 

Para lograr la textura perfecta consiste en incorporar claras batidas a punto nieve.

Una famosa cocinera reveló el truco definitivo para que las verduras de hojas verdes duren mucho más.

Alarma en la escuela secundaria: la desigualdad en matemática creció 30% en la última década

Esta es la tendencia que te hará lucir de una forma única e innovadora en septiembre 2025.

