Arranca la venta de las entradas para el Mundial 2026: requisitos, precios y cómo comprar

La próxima Copa del Mundo de la FIFA tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Argentina buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

Comienza el expendio de tickets para el Mundial 2026.

La FIFA anunció oficialmente el mecanismo de venta de entradas para el Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. El proceso comenzará este miércoles 10 de septiembre con una preventa exclusiva.

Miguelito Terceros, una de las figuras de Bolivia, grita el único gol.
Histórica clasificación de Bolivia al Repechaje: cuándo se juega y quiénes participan

El sistema estará organizado en distintas fases que incluirán sorteos, abonos especiales y precios variables según la categoría y el tipo de boleto. En principio, los hinchas no sabrán qué selecciones jugarán en cada sede, a excepción de los equipos anfitriones.

La organización que encabeza Gianni Infantino pondrá a disposición tres modalidades: entradas para partidos individuales, paquetes por ciudad sede y paquetes por selección.

Durante la primera fase solo se podrá reservar un turno, mientras que la elección concreta se realizará en octubre. Luego se abrirá la venta general para quienes no utilicen Visa. También habrá una plataforma oficial de reventa, sin tope de precios en la mayoría de los países.

Mundial 2026

Mundial 2026: requisitos para comprar entradas

En el caso de los hinchas argentinos que deseen viajar al Mundial, será indispensable contar con el pasaporte vigente. La entrada por sí sola no garantiza el ingreso a Estados Unidos o Canadá, ya que no habrá beneficios migratorios especiales.

No se descarta que más adelante se habiliten cupos asignados por federaciones nacionales.

Mundial 2026: precios de las entradas

Los valores arrancan en u$s60 para los encuentros de fase de grupos, aunque es probable que las entradas más económicas sean las que se agoten más rápidamente. Para la final, en cambio, los precios parten desde los u$s6.730, cifra que cuadruplica el valor inicial de la definición en Qatar 2022.

La final del Mundial de Estados Unidos costará el cuádruple de la de Qatar 2022.

Además, informaron que para esta Copa del Mundo se pondrá en marcha un esquema de precios dinámicos, lo que significa que el costo puede aumentar en función de la demanda. Los tickets estarán divididos por categorías, pero la ubicación exacta se asignará recién días antes de cada partido, como medida de seguridad.

Etapas de venta de las entradas para el Mundial 2026

  • Preventa exclusiva con Visa: del 10 al 19 de septiembre

  • Venta general: a partir del 27 de octubre

  • Sorteo con cruces definidos: después del 5 de diciembre

  • Fase “último minuto”: marzo de 2026

  • Reventa oficial FIFA: dentro de su plataforma

  • Paquetes de hospitalidad: ya disponibles, con valores desde miles de dólares

  • Opciones por federación o país: en fases posteriores

  • Programa de voluntariado: posibilidad de participar sin abonar entrada

