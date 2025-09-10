Video: así ingresaba la adolescente armada a un colegio de Mendoza

La alumna, de 14 años, se encuentra atrincherada en un aula de la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, luego de tirar tres veces al aire. Aseguran que buscaba a una profesora para dispararle. Hasta el momento, no se reportaron heridos.

Mendoza continúa bajo conmoción tras conocerse las imágenes de la joven de 14 años que ingresó a su escuela con el arma de fuego reglamentaria de su padre . Tras disparar adentro del aula, se atrincheró.

Las primeras imágenes que circularon muestran cómo la adolescente comienza a dirigirse hacia la escuela y se apoya contra una de las paredes mirando hacia los costados. En todo momento se la ve sosteniendo su arma y alternando sus manos: juntas y también de a una.

La jovencita fue rodeando las paredes del edificio con suma cautela, hasta que, con visible decisión , ingresó a la escuela con arma en mano. Estaba siendo grabada por una persona que, aparentemente, estaba encima de un colectivo.

Según medios locales de Mendoza, la alumna permanece atrincherada en el colegio , un helicóptero de Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) partió de la Base Cóndor hacia La Paz.

A medida que fue escalando la noticia, comenzaron a circular más videos para darle más forma al hecho. Incluso hay imágenes que han sido tomadas desde el interior del establecimiento, probablemente propiedad de los chicos que estaban en el aula: se ve cómo es que graban a lo lejos y, de repente, se escuchan los disparos.

De acuerdo con lo que informaron las autoridades, no se registraron heridos por el momento. Las primeras informaciones indican que la adolescente sería hija de un policía de San Luis.

En el lugar se estableció un gran operativo y los alumnos fueron evacuados. En diálogo con C5N, el periodista Ignacio Tula: "Sigue negociando personal de grupo GRIS, para tratar de que se entregue, que entregue el arma reglamentaria que en principio habría sustraído a su padre, quien se desempeñaría en las fuerzas policiales en la provincia de San Luis".

El comunicado de las autoridades provinciales

Además, desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE emitieron un comunicado: "Solicitamos a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y él respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto. Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves".