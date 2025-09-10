La reacción de la madre del Chino Darín ante el embarazo de Úrsula Corberó Florencia Bass se mostró feliz por la noticia en el posteo donde la actriz confirma la llegada de su primer hijo: “Me explota el corazón”.







Úrusla y el Chino tendrán su primer hijo. Instagram

El anuncio del embarazo de Úrsula Corberó emocionó a todas las redes sociales y su familia no dudó en expresarse públicamente. Si bien, ya lo sabían desde hace un tiempo, aprovecharon el momento para exponer sus palabras y, una de ellas fue la mamá del Chino Darín.

La actriz anunció su embarazo a través de una publicación y escribió: “Esto no es IA”. Inmediatamente, el posteo se llenó de felicitaciones porque entendieron que compartía su felicidad por su embarazo.

Úrsula Corberó Redes sociales La mamá del Chino, Florencia Bas, escribió: “Me explota el corazón de alegría y amor. ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, que lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí jajaja".

Y finalizó con un mensaje para la futura mamá: “Lo bella que estás”. Ese comentario se llenó de likes, pero también de comentarios: "Felicitaciones a la futura abu", "Felicidades y que sea con toda la bendición", "Qué abuela, por favor".

Corberó y Darín están en pareja desde hace casi diez años, cuando trabajaron juntos en 2015 durante el rodaje de la serie española La Embajada. Si bien, los actores se conocían desde antes, fue en la producción donde comenzó el amor y se consolidó durante los últimos años.

La reacción del Chino Darín por la confirmación de su primer hijo con Úrsula Corberó Luego que Úrsula Corberó diera a conocer la noticia de su embarazado, el Chino Darín no le comentó la publicación a la que fue etiquetado, pero sí hizo el reposteo en sus historias de Instagram. Escribió “esto:” junto a la publicación de su pareja, y al mismo tiempo agregó “y esto:” acompañado de una serie de emoticones: dos corazones rojos, una carita sonriente con sudor, cara sonriente con corazones y cara de loco, pero feliz. ¡Se agranda la familia! Chino Darín Instagram