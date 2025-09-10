Inesperada renuncia en Bondi Live, en medio de las vacaciones de Ángel de Brito

Embed - Dafne Frione on Instagram: "Renuncié. Sí, estoy llorando. A poco más de una semana de haberme ido de lo que fue mi hogar durante más de un año, no quería dejar de agradecer por tantos momentos hermosos que viví. Todavía recuerdo la primera vez que fui: un viaje largo, lleno de emociones, de sensaciones nuevas y, sobre todo, de muchas ganas. Estaba por entrar a un lugar donde soñaba trabajar algún día… CALIDEZ. Eso sentí de parte de todos; mientras me cruzaba con cada persona —con el olorcito ahumado de la parrilla que todavía tengo grabado (pues había ido a cocinar, claro)— les decía lo mismo: “Soy locutora y CM, estoy buscando trabajo, así que lo que necesiten ya tienen mi número”. Unos días después llegó la llamada con una propuesta para redes y yo, sin pensarlo, dije: ¡SÍ A TODO! Así fue como pasó un año entero viviendo locura tras locura, fui todo lo que nunca se me hubiera ocurrido, desde streams de emergencia por el wandagate, hasta coberturas en marchas y notera en comodoro py, gracias Fran por confiar en mi, incentivarme a siempre ir por mas y darme ese empujón que cualquier persona que es principiante necesita para poder volar. Fui muy feliz. Y eso fue gracias a la familia que hay detrás de @bondi_liveok , con todo lo bueno y todo lo malo. En todas las áreas y en cada rincón del edificio de Mandarina, me hicieron sentir muy especial. Gracias, de corazón. Hoy me toca encarar nuevos desafíos, nuevas metas y abrir espacio para proyectos nuevos. Estoy muy feliz de mi decisión (aunque en la foto este llorando, pues voy a extrañarlos MUCHO.) y me entusiasma lo que tendra preparado el universo para mi… Gracias también a ustedes, que siempre me bancan del otro lado. Sé que desaparezco y reaparezco (sí, soy como un ex tóxico, pero uno que hace bien :P). Por qué sin su apoyo no sería igual: ustedes me empujan a seguir, a ir siempre por más. A todas las personas que conocí en este recorrido: gracias. Me llevo el corazón repleto de amor, conocimiento y experiencias que me hicieron crecer. Ojalá el bondi vuelva a pasar en algún momento. Dafne "

View this post on Instagram A post shared by Dafne Frione (@poneleamor)