IR A
IR A

Inesperada renuncia en Bondi Live, en medio de las vacaciones de Ángel de Brito

Con llanto de por medio, una integrante del equipo del canal de streaming decidió irse y contó todo en redes sociales: “Con todo lo bueno y lo malo”.

Ángel de Brito se enteró de la renuncia de una integrante de Bondi Live.

Ángel de Brito se enteró de la renuncia de una integrante de Bondi Live.

Redes sociales

En la ausencia de Ángel de Brito dos panelistas se pelearon y hubo una renuncia, sin embargo, nada tiene que ver con nada. La disputa se dio entre los conductores suplentes Juli Argenta y Damián Popochi, mientras que la reciente salida fue de la movilera.

El programa de Latorre no levanta en el rating.
Te puede interesar:

Yanina Latorre se desploma en el rating y su futuro depende de Ángel De Brito

Se trata de Dafne Froine, la exparticipante del Gran Premio de la Cocina, quien utilizó sus redes sociales para despedirse: "Renuncié. Sí, estoy llorando. A poco más de una semana de haberme ido de lo que fue mi hogar durante más de un año, no quería dejar de agradecer por tantos momentos hermosos que viví".

"Todavía recuerdo la primera vez que fui: un viaje largo, lleno de emociones, de sensaciones nuevas y, sobre todo, de muchas ganas. Estaba por entrar a un lugar donde soñaba trabajar algún día… Calidez”, escribó.

Embed - Dafne Frione on Instagram: "Renuncié. Sí, estoy llorando. A poco más de una semana de haberme ido de lo que fue mi hogar durante más de un año, no quería dejar de agradecer por tantos momentos hermosos que viví. Todavía recuerdo la primera vez que fui: un viaje largo, lleno de emociones, de sensaciones nuevas y, sobre todo, de muchas ganas. Estaba por entrar a un lugar donde soñaba trabajar algún día… CALIDEZ. Eso sentí de parte de todos; mientras me cruzaba con cada persona —con el olorcito ahumado de la parrilla que todavía tengo grabado (pues había ido a cocinar, claro)— les decía lo mismo: “Soy locutora y CM, estoy buscando trabajo, así que lo que necesiten ya tienen mi número”. Unos días después llegó la llamada con una propuesta para redes y yo, sin pensarlo, dije: ¡SÍ A TODO! Así fue como pasó un año entero viviendo locura tras locura, fui todo lo que nunca se me hubiera ocurrido, desde streams de emergencia por el wandagate, hasta coberturas en marchas y notera en comodoro py, gracias Fran por confiar en mi, incentivarme a siempre ir por mas y darme ese empujón que cualquier persona que es principiante necesita para poder volar. Fui muy feliz. Y eso fue gracias a la familia que hay detrás de @bondi_liveok , con todo lo bueno y todo lo malo. En todas las áreas y en cada rincón del edificio de Mandarina, me hicieron sentir muy especial. Gracias, de corazón. Hoy me toca encarar nuevos desafíos, nuevas metas y abrir espacio para proyectos nuevos. Estoy muy feliz de mi decisión (aunque en la foto este llorando, pues voy a extrañarlos MUCHO.) y me entusiasma lo que tendra preparado el universo para mi… Gracias también a ustedes, que siempre me bancan del otro lado. Sé que desaparezco y reaparezco (sí, soy como un ex tóxico, pero uno que hace bien :P). Por qué sin su apoyo no sería igual: ustedes me empujan a seguir, a ir siempre por más. A todas las personas que conocí en este recorrido: gracias. Me llevo el corazón repleto de amor, conocimiento y experiencias que me hicieron crecer. Ojalá el bondi vuelva a pasar en algún momento. Dafne "
View this post on Instagram

A post shared by Dafne Frione (@poneleamor)

En el posteo se la puede ver con lágrimas en sus ojos y con el papel del telegrama en su mano: “Eso sentí de parte de todos; mientras me cruzaba con cada persona —con el olorcito ahumado de la parrilla que todavía tengo grabado (pues había ido a cocinar, claro)— les decía lo mismo: 'Soy locutora y CM, estoy buscando trabajo, así que lo que necesiten ya tienen mi número'".

Y confluyó: “Fui muy feliz. Y eso fue gracias a la familia que hay detrás de @bondi_liveok , con todo lo bueno y todo lo malo. En todas las áreas y en cada rincón del edificio de Mandarina, me hicieron sentir muy especial. Gracias, de corazón", expresó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

últimas noticias

En Villa Giardino, cada rincón se combina lo simple con lo pintoresco, en un entorno que parece pensado para bajar un cambio.

Artesanos, sabores y naturaleza: el destino maravilloso de Córdoba para conocer

Hace 6 minutos
El policía en el interior de la escuela de Mendoza. 

El tenso momento entre un policía y la adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "No, corazón, no"

Hace 10 minutos
Para lograr la textura perfecta consiste en incorporar claras batidas a punto nieve.

El ingrediente secreto para hacer un budín de pan esponjoso y sabroso

Hace 10 minutos
Una famosa cocinera reveló el truco definitivo para que las verduras de hojas verdes duren mucho más.

Una famosa cocinera e influencer reveló el truco para guardar las verduras de hojas verdes

Hace 12 minutos
Alarma en la escuela secundaria: la desigualdad en matemática creció 30% en la última década

Alarma en las secundaria: la desigualdad en matemática creció 30% en la última década

Hace 13 minutos