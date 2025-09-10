10 de septiembre de 2025 Inicio
ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de queso cremoso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó irregularidades en sus números de registro y falta de las autorizaciones correspondientes para su elaboración.

El queso prohibido por ANMAT se produce en Marcos Paz.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta del queso cremoso de una reconocida marca de lácteos por irregularidades en sus números de registro y carecer de las autorizaciones correspondientes para su elaboración.

Diputados pidieron que la AGN audite contratos de la Andis y la Droguería Suizo Argentina

La medida se implementó a través de la Disposición 6693/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio.

Se trata del queso cremoso marca Quesos y Lácteos La Agustina, elaborado en Marcos Paz. El texto repasa que el producto utiliza autorizaciones sanitarias inexistentes y carece de registros propios, lo que lo convierte en ilegal.

Ante esto, la ANMAT prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización de este queso en todo el país "por carecer de registros sanitarios de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en su rótulo números de registros inexistentes resultando ser en consecuencia un producto ilegal".

ANMAT detectó que el queso cremoso investigado contaba con números de registro inexistentes.

