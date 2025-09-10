IR A
IR A

El cielo sí existe es la conmovedora película que está en tendencia en Netflix: de qué se trata

Te contamos además la historia real detrás de esta película que se puede ver en la N roja.

El cielo sí existe

El cielo sí existe, ya está disponible en Netflix y es tendencia.

Si quieres saber si la película El cielo sí existe, está en Netflix o en dónde la puedes ver, no eres el único o la única puesto que desde su estreno en 2014 la película de Randall Wallace fue un absoluto y rotundo éxito de taquilla, a pesar de que la crítica la hizo pedazos. Pero por ello en este artículo te diremos en dónde puedes ver esta emotiva cinta.

La comedia estadounidense recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de los años.
Te puede interesar:

Las mejores series para aprender inglés: de Friends a House of Cards

La película El cielo sí existe sí está en Netflix y a pesar de que no está en el top 10 de lo más visto del servicio, es un hecho que esta producción sigue atrayendo la atención del público, por lo que a continuación te diremos de qué se trata esta película que tiene además de una emotiva historia, un gran elenco.

Sinopsis de El cielo sí existe, la emotiva película que es furor en Netflix

La película nos pone ante la familia Burpo la cual, se encuentra viviendo un profundo momento de crisis la cual llega a su límite, cuando al pequeño Colton le explota el apéndice, por lo que se le debe operar de urgencia, aunque el diagnóstico no es muy prometedor.

Es en ese momento que el padre del niño experimenta una severa crisis de fe la cual, será llevada al límite cuando el pequeño Colton al recuperarse de la cirugía y regresar a casa, empieza a decir que visitó el cielo mientras estuvo inconsciente, con una seguridad y aplomo, que hacen estremecer a todo el mundo.

De hecho el niño afirma haber conocido a Jesús y que este tiene un caballo, y además lo sentó un rato en sus piernas. De esta forma el padre de Colton se enfrenta a un momento decisivo en su vida en el que por primera vez, no sabe en qué creer.

En cierta forma sí, por que la película está basada en un libro titulado El cielo es real: la asombrosa historia del viaje de ida y vuelta de un niño al cielo el cual, narra las experiencia cercana a la muerte que vivió el hijo de Todd Burpo, quien escribió el texto.

Y si bien estamos hablando de que toda la historia parte de la experiencia individual de un niño, al final de cuentas es un hecho que la película y el libro provienen de un testimonio, por lo que si bien no podemos afirmar que se basa en hechos reales, sí podemos decir que el testimonio del que se desprende la historia sí es real.

el cielo si

Tráiler de El cielo sí existe

Embed - El Cielo Sí Existe - Trailer

Reparto de El cielo sí existe

  • Connor Corum como Colton Burpo
  • Greg Kinnear como Todd Burpo
  • Kelly Reilly como Sonja Burpo
  • Thomas Haden Church como Jay Wilkins
  • Lane Styles como Cassie Burpo
  • Margo Martindale como Nancy Rawling
  • Mike Mohrhardt como Jesús
  • Vivian Winther como Katherine Watson
el cieloooo

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta película incluye secuestros, acción, mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix.
play

Esta película incluye secuestros, acción y mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

Mientras atraviesa un duelo personal, una detective debe encontrar el culpable de una serie de asesinatos en Finlandia.
play

Está en Netflix, es una serie nórdica y se destaca entre los dramas policiales

De qué se trata este título de Netflix que protagoniza Nico Furtado.
play

Está en Netflix, es una película apasionante y la protagoniza Nico Furtado

Telaraña, una nueva película estadounidense que llegó a la popular plataforma de streaming, Netflix.
play

De qué se trata Telaraña, la película de suspenso y secuestros que sube en las tendencias de Netflix

De qué se trata la segunda temporada de esta exitosa serie.
play

Acaba de llegar a Netflix la segunda temporada de una serie que la rompió: imperdible

Número desconocido, una película sobre ciberacoso que no te podés perder, ya es tendencia en Netflix.
play

Qué cuenta Número desconocido: un escándalo de ciberacoso, la película documental que está dejando sin palabras a todos en Netflix

últimas noticias

En Villa Giardino, cada rincón se combina lo simple con lo pintoresco, en un entorno que parece pensado para bajar un cambio.

Artesanos, sabores y naturaleza: el destino maravilloso de Córdoba para conocer

Hace 6 minutos
El policía en el interior de la escuela de Mendoza. 

El tenso momento entre un policía y la adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "No, corazón, no"

Hace 10 minutos
Para lograr la textura perfecta consiste en incorporar claras batidas a punto nieve.

El ingrediente secreto para hacer un budín de pan esponjoso y sabroso

Hace 10 minutos
Una famosa cocinera reveló el truco definitivo para que las verduras de hojas verdes duren mucho más.

Una famosa cocinera e influencer reveló el truco para guardar las verduras de hojas verdes

Hace 13 minutos
Alarma en la escuela secundaria: la desigualdad en matemática creció 30% en la última década

Alarma en las secundaria: la desigualdad en matemática creció 30% en la última década

Hace 13 minutos