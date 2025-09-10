El cielo sí existe es la conmovedora película que está en tendencia en Netflix: de qué se trata Te contamos además la historia real detrás de esta película que se puede ver en la N roja.







El cielo sí existe, ya está disponible en Netflix y es tendencia.

Si quieres saber si la película El cielo sí existe, está en Netflix o en dónde la puedes ver, no eres el único o la única puesto que desde su estreno en 2014 la película de Randall Wallace fue un absoluto y rotundo éxito de taquilla, a pesar de que la crítica la hizo pedazos. Pero por ello en este artículo te diremos en dónde puedes ver esta emotiva cinta.

La película El cielo sí existe sí está en Netflix y a pesar de que no está en el top 10 de lo más visto del servicio, es un hecho que esta producción sigue atrayendo la atención del público, por lo que a continuación te diremos de qué se trata esta película que tiene además de una emotiva historia, un gran elenco.

Sinopsis de El cielo sí existe, la emotiva película que es furor en Netflix La película nos pone ante la familia Burpo la cual, se encuentra viviendo un profundo momento de crisis la cual llega a su límite, cuando al pequeño Colton le explota el apéndice, por lo que se le debe operar de urgencia, aunque el diagnóstico no es muy prometedor.

Es en ese momento que el padre del niño experimenta una severa crisis de fe la cual, será llevada al límite cuando el pequeño Colton al recuperarse de la cirugía y regresar a casa, empieza a decir que visitó el cielo mientras estuvo inconsciente, con una seguridad y aplomo, que hacen estremecer a todo el mundo.

De hecho el niño afirma haber conocido a Jesús y que este tiene un caballo, y además lo sentó un rato en sus piernas. De esta forma el padre de Colton se enfrenta a un momento decisivo en su vida en el que por primera vez, no sabe en qué creer.

En cierta forma sí, por que la película está basada en un libro titulado El cielo es real: la asombrosa historia del viaje de ida y vuelta de un niño al cielo el cual, narra las experiencia cercana a la muerte que vivió el hijo de Todd Burpo, quien escribió el texto. Y si bien estamos hablando de que toda la historia parte de la experiencia individual de un niño, al final de cuentas es un hecho que la película y el libro provienen de un testimonio, por lo que si bien no podemos afirmar que se basa en hechos reales, sí podemos decir que el testimonio del que se desprende la historia sí es real. el cielo si Tráiler de El cielo sí existe Embed - El Cielo Sí Existe - Trailer Reparto de El cielo sí existe Connor Corum como Colton Burpo

como Colton Burpo Greg Kinnear como Todd Burpo

como Todd Burpo Kelly Reilly como Sonja Burpo

como Sonja Burpo Thomas Haden Church como Jay Wilkins

como Jay Wilkins Lane Styles como Cassie Burpo

como Cassie Burpo Margo Martindale como Nancy Rawling

como Nancy Rawling Mike Mohrhardt como Jesús

como Jesús Vivian Winther como Katherine Watson el cieloooo