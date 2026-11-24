A partir del 1 de diciembre, el boleto del subte tendrá un aumento del 4,1%, por lo que el pasaje rondará los $2000. En tanto la tarifa del premetro pasará a costar casi $700 en el último mes de 2026.
El cuadro tarifario comenzará a regir a partir del martes 1. Ya fue oficializado por el Gobierno porteño. El pasaje acumula una suba del 63% en lo que va del año.
A partir del 1 de diciembre, el boleto del subte tendrá un aumento del 4,1%, por lo que el pasaje rondará los $2000. En tanto la tarifa del premetro pasará a costar casi $700 en el último mes de 2026.
Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial porteño, se confirmaron los nuevos cuadros tarifarios, en línea con el último dato de inflación disponible (octubre, que fue de 2,2%) más dos puntos adicionales: de esta manera, a partir del martes 1 viajar en dichotransporte público costará $1966.
En lo que va del año, las tarifas del subte acumulan un incremento de 63,01%, casi el doble de la inflación estimada para el mismo período.
Para aquellos que viajen con una tarjeta SUBE sin nominalizar el boleto será de $2541,10 para el subte y de $1094,08, para el premetro.
Por el momento, el saldo negativo sigue siendo de -$1.200, por lo que se complicará el viaje a los usuarios y no tendrán margen para usar el crédito de emergencia automático para que puedan viajar cuando no te alcanza el saldo a favor en la tarjeta. La última actualización de este importe se realizó en 2024, y desde entonces, no fue aumentando pese a las subas constantes en las tarifas de los últimos años.
El pasado 1° de noviembre, entró en vigencia el nuevo cuadro de tarifas en el colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en los peajes porteños. Se trata del incremento de un 3,9% que surge del mecanismo de actualización vigente, que toma la inflación de septiembre y le suma dos puntos porcentuales.
El precio final depende de la jurisdicción a la que pertenece la línea, la distancia recorrida y si la tarjeta SUBE está nominada, es decir, registrada