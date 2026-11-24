Confirmaron un nuevo aumento para el subte en diciembre: a cuánto se irá el boleto El cuadro tarifario comenzará a regir a partir del martes 1. Ya fue oficializado por el Gobierno porteño. El pasaje acumula una suba del 63% en lo que va del año. Por Agregar C5N en









A partir del 1 de diciembre el boleto del subte costará $1966.

A partir del 1 de diciembre, el boleto del subte tendrá un aumento del 4,1%, por lo que el pasaje rondará los $2000. En tanto la tarifa del premetro pasará a costar casi $700 en el último mes de 2026.

Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial porteño, se confirmaron los nuevos cuadros tarifarios, en línea con el último dato de inflación disponible (octubre, que fue de 2,2%) más dos puntos adicionales: de esta manera, a partir del martes 1 viajar en dichotransporte público costará $1966.

En lo que va del año, las tarifas del subte acumulan un incremento de 63,01%, casi el doble de la inflación estimada para el mismo período.

Aumenta la tarifa del subte: cuánto costará el boleto a partir del 1° de diciembre Tarifa del subte : pasará de $1887 a $1966.

: pasará de $1887 a Beneficiarios de la Tarifa Social: saldá $688,10.

Tarifa estudiantil: costará $275,24.

Premetro: tendrá un costo de $688,10. Para aquellos que viajen con una tarjeta SUBE sin nominalizar el boleto será de $2541,10 para el subte y de $1094,08, para el premetro.

Por el momento, el saldo negativo sigue siendo de -$1.200, por lo que se complicará el viaje a los usuarios y no tendrán margen para usar el crédito de emergencia automático para que puedan viajar cuando no te alcanza el saldo a favor en la tarjeta. La última actualización de este importe se realizó en 2024, y desde entonces, no fue aumentando pese a las subas constantes en las tarifas de los últimos años.

Golpe al bolsillo: cuánto cuesta el boleto del colectivo El pasado 1° de noviembre, entró en vigencia el nuevo cuadro de tarifas en el colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en los peajes porteños. Se trata del incremento de un 3,9% que surge del mecanismo de actualización vigente, que toma la inflación de septiembre y le suma dos puntos porcentuales. El precio final depende de la jurisdicción a la que pertenece la línea, la distancia recorrida y si la tarjeta SUBE está nominada, es decir, registrada Líneas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) 0 a 3 km (boleto mínimo): $956,38 (Sin registrar: $1.520,64)

$956,38 (Sin registrar: $1.520,64) 3 a 6 km: $1.062,70

$1.062,70 6 a 12 km: $1.144,55

$1.144,55 12 a 27 km: $1.226,48 Líneas de la Provincia de Buenos Aires 0 a 3 km (boleto mínimo): $1.262,48 (Sin registrar: $2.524,95 — recargo del 100%)

$1.262,48 (Sin registrar: $2.524,95 — recargo del 100%) 3 a 6 km: $1.419,78

$1.419,78 6 a 12 km: $1.577,08

$1.577,08 12 a 27 km: $1.893,71