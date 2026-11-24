El Gobierno oficializó los resultados del primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, que registró a 9.421 personas en las 19 jurisdicciones que participaron del operativo durante 2025.
Se trata del reporte publicado por la Secretaría de Niñez, que fue aprobado este martes y publicado en el Boletín Oficial. Ocho de cada diez personas censadas son varones y seis de ellas ya habían pasado por esa misma circunstancia antes. No contó con la participación de la provincia de Buenos Aires.
El Gobierno oficializó los resultados del primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, que registró a 9.421 personas en las 19 jurisdicciones que participaron del operativo durante 2025.
El trabajo, cuyos resultados se habían conocido en abril, se formalizó a través de la Resolución 354/2026 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Juan Bautista Ordoñez.
El informe no incluye a las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero y Formosa, ya que decidieron no participar del censo.
De las 9421 personas censadas, el 83% son hombres y el 17% mujeres. En cuanto a las edades, el 92% de la población tiene más de 18 años y el 6% se sitúa por debajo de esa edad.
El relevamiento se realizó en 2025 tanto en espacios públicos (calles, plazas, zonas céntricas o periféricas), como en dispositivos de alojamiento (refugios, paradores o centros transitorios).
El 84% de las personas en situación de calle accedió a responder un cuestionario sobre nivel educativo, actividad laboral y condiciones de vida. A partir de estas 7894 entrevistas, un 52% cuenta con la primaria completa pero secundario incompleto; el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% cuenta con ingresos previsionales y el 8% recibe otros ingresos.
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