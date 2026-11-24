Según un relevamiento oficial del Gobierno, más de 9.000 personas viven en situación de calle Se trata del reporte publicado por la Secretaría de Niñez, que fue aprobado este martes y publicado en el Boletín Oficial. Ocho de cada diez personas censadas son varones y seis de ellas ya habían pasado por esa misma circunstancia antes. No contó con la participación de la provincia de Buenos Aires. Por Agregar C5N en









Las familias trabajadoras son desplazadas a la calle por la falta de empleo y los alquileres impagables. Imagen mejorada con IA/Redes sociales

El Gobierno oficializó los resultados del primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, que registró a 9.421 personas en las 19 jurisdicciones que participaron del operativo durante 2025.

El trabajo, cuyos resultados se habían conocido en abril, se formalizó a través de la Resolución 354/2026 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Juan Bautista Ordoñez.

Según un relevamiento oficial del Gobierno, más de 9.000 personas viven en situación de calle El informe no incluye a las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero y Formosa, ya que decidieron no participar del censo.

De las 9421 personas censadas, el 83% son hombres y el 17% mujeres. En cuanto a las edades, el 92% de la población tiene más de 18 años y el 6% se sitúa por debajo de esa edad.

El relevamiento se realizó en 2025 tanto en espacios públicos (calles, plazas, zonas céntricas o periféricas), como en dispositivos de alojamiento (refugios, paradores o centros transitorios).